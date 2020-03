"Nu il mai suporta nimeni in vestiar!" Gigi Becali a dezvaluit ce relatie are Balgradean cu ceilalti stelisti dupa ce a semnat in secret cu CFR! Ce decizie au luat "ros-albastrii"

Patronul FCSB a vorbit despre relatia dintre portar si coechipierii de la FCSB.

Dupa ce Cristi Balgradeam a semnat in secret cu CFR Cluj, Gigi Becali l-a acuzat de tradare pe portar. Acesta a decis sa nu mai fie primit in baza de la Berceni. Nici jucatorii de la FCSB nu au reactionat bine dupa intelegerea goalkeeperului cu ardelenii, acestia hotarand sa-l excluda pe portar de pe grupul lor de Whatsapp, anunta ProSport.

"Eu nu le am cu grupurile de WhatsApp, dar stiam ca pe Balgradean nu il mai suporta nimeni in vestiar, dupa ce baietii au aflat ca el a semnat pe ascuns cu CFR Cluj. Foarte bine au facut ca l-au exclus de pe grupul lor pentru ca tradatorii nu au ce sa caute la noi in echipa. Eu i-am spus lui Balgradean inca de la inceput ca a terminat-o cu toata lumea pentru ce a facut. A terminat-o cu mine, cu suporterii si cu jucatorii. Sa intre de acum pe grupul alora de la CFR", a spus Becali, conform sursei citate.