"Mi-ati pus 10 intrebari despre asta!" Dan Petrescu a IZBUCNIT la conferinta de presa! Ce spune antrenorul lui CFR despre Balgradean si transferul lui Latovlevici

CFR Cluj se pregateste de deplasarea dificila de la Gaz Metan Medias.

Dan Petrescu a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu Gaz Metan. Antrenorul lui CFR a fost intrebat despre transferul lui Cristi Balgradean si situatia acestuia de la FCSB, de unde a fost dat afara, dar si despre posibilul transfer al lui Iasmin Latovlevici.

La finalul conferintei, iritat de intrebarile cu Balgradean, Petrescu a tinut sa atraga atentia jurnalistilor ca ar trebui sa se concentreze pe meciul cu Gaz Metan, nu pe portar.

"Nu stiu daca este inlocuitorul lui, ramane de vazut. Cred eu ca daca nu va gasi ceva mai bun pentru el, Arlauskis isi va dori sa continue. Ar fi pacat pentru el sa plece in alta parte unde nu este apreciat si recunoscut. Noi ne bazam pe el pana la finalul contractului. Eu sper ca el sa continue aici. Nu a anuntat nimic, a zis ca asteapta sa se termine campionatul, spera sa plece cu capul sus, daca pleaca, daca nu, va semna prelungirea.

Daca Latovlevici se intelegea cu clubul stiam si eu, dar nu cred. Numai daca nu stiu eu.

Nu e problema mea, nu am ce sa discut. In Romania se vorbeste mereu mult, eu daca am un jucator si i se termina contractul, si il cunosc pe jucator, il folosesc pana i se termina contractul, indiferent unde semneaza. Putea sa semneze cu Real Madrid, si cu FCSB, eu, Dan Petrescu il foloseam pe acel jucator, mai ales daca era titular. In fotbal se intampla astfel de lucruri, sunt jucatori care inscriu.

Mi-ati pus 10 intrebari despre Balgradean. Jucam cu Gaz Metan, stiti?", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.