Becali nu-i mai plateste salariul lui Balgradean! Cum a reusit patronul FCSB sa "fenteze" intelegerile contractuale

Balgradean nu-si va mai lua salariul de la FCSB.

Gigi Becali l-a numit tradator pe Cristi Balgradean, titularul din poarta FCSB, care a semnat pe ascuns cu CFR Cluj. Imediat dupa ce a aflat, patronul ros-albastrilor a decis sa-l interzica la echipa, inclusiv la baza de pregatire.

Daca pana acum nu avea o cale legala prin care sa nu-i mai achite salariul lui Balgradean, Becali se foloseste de starea de urgenta care e in vigoare pe teritoriul Romaniei si de deciziile Guvernului si il trimite in somaj tehnic pe portar. Acesta va primi 75% dintr-un salariu mediu brut, de la stat.

"Pe Balgradean o sa-l bag in somaj tehnic pana cad ii expira contractul in vara. Oricum nu mai are ce cauta la echipa. Il bag in somaj tehnic si dupa o sa devina liber", a spus Becali, la DigiSport.