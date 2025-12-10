Wirtz s-a prăbușit în careul lui Inter, după ce a fost ținut pentru câteva clipe de Alessandro Bastoni. Germanul Felix Zwayer a lăsat inițial jocul să continue, însă ulterior a fost chemat la monitorul VAR. După ce a revăzut faza, centralul a dictat penalty, iar Dominik Szoboszlai l-a învins pe Yann Sommer și i-a adus victoria lui Liverpool.

Jucătorii lui Inter critică arbitrajul după 0-1 cu Liverpool

Așa cum obișnuiește de când antrenează în Serie A, Cristi Chivu s-a ferit să comenteze arbitrajul. După meci, tehnicianul lui Inter s-a limitat să spună: "Trebuie să acceptăm decizia arbitrului, trebuie să luptăm împotriva nedreptății și să ne gândim la binele pe care vrem să-l facem".

Jucătorii au fost însă ceva mai incisivi. Piotr Zielinski și Henrikh Mkhitaryan nu au ezitat să își spună punctul de vedere, admițând în același timp că nici Inter nu a făcut un meci grozav.



"Suntem dezamăgiți și avem un gust amar. Din punctul meu de vedere, acela nu este niciodată un penalty. Din ceea ce s-a văzut pe teren, clar nu a fost penalty. Din nefericire, dacă acestea vor fi considerate faulturi, vor fi numai penalty-uri de acum încolo.



Nu e ușor să jucăm la trei zile. Avem numai meciuri de nivel înalt, multe deplasări, dar prin asta trec toate echipele. Trebuie să ne recuperăm bine și să mergem înainte. Urmează un meci greu în deplasare la Genoa. E nevoie să câștigăm, iar apoi să ne concentrăm la ultimele meciuri din Champions League", a spus Zielinski, potrivit TMW.



"Trebuie să ridicăm capul și să continuăm să muncim. Azi nu a fost cel mai bun meci al nostru, dar să nu uităm că am înfruntat o echipă mare. Din punctul meu de vedere, meciul trebuia să se încheie la egalitate. Din nefericire, arbitrul a decis să acorde acel penalty fantomă", a spus și Mkhitaryan.



Pentru Inter este a doua înfrângere consecutivă în Champions League, după 1-2 cu Atletico la Madrid, iar echipa lui Chivu a căzut momentan pe locul 5, dar poate fi întrecută în clasament de alte patru echipe după meciurile de miercuri seara.

În plus, Inter picase la începutul săptămânii și în clasamentul din Serie A pe locul 3, după ce noul lider al campionatului italian a devenit marea rivală AC Milan.

