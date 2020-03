"Este un tradator!" Gigi Becali nici nu vrea sa mai AUDA de Cristi Balgradean! Amenintarea patronului FCSB pentru portar: "Sa nu il prind nici la echipa a doua!"

Gigi Becali inca vorbeste despre "tradarea" lui Cristi Balgradean, care a semnat cu CFR Cluj, fara sa anunte.

Patronul FCSB a vorbit pentru Pro Sport si a declarat ce le-a transmis oamenilor din staff-ul echipei. Conform spuselor sale, Balgradean nu mai are voie sa se apropie de vreun jucator de la FCSB, nu are voie sa apara nici la echipa a doua.

"Am discutat cu oamenii mei din club si le-am spus sa nu cumva sa il lase pe Balgradean sa mai vina prin preajma jucatorilor de la prima echipa. Este un tradator si nu are ce sa mai caute la noi. Sa nu il prind nici macar la echipa a doua. La revedere! Nu ma mai intereseaza de el. A terminat definitiv cu mine.

Poate sa se duca unde o vedea cu ochii, dar la noi nu are ce sa mai caute. Trebuia sa se gandeasca de la inceput ca o sa ma enervez rau de tot daca aflu ca a semnat cu CFR, dar daca atat l-a dus capul, atunci si eu ma port ca atare. Voi ce ati face in locul meu? Puteti tine tradatorii in casa? Adica voi credeti ca Gigi Becali este vreun fraier? Credeti ca ma las calcat in picioare de aia de la CFR Cluj? Niciodata! Nu o sa il iert in viata mea pe Balgradean", a declarat Gigi Becali pentru Pro Sport.