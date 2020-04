Arlauskis il avertizeaza pe Balgradean: "Sa demonstreze ca e mai bun!". Lituanianul recunoaste ca are mai multe oferte pe masa, cele mai multe din Turcia

Portarul CFR-ului mai are contract cu ardelenii pana pe 30 iunie.

Presa din Turcia a anuntat ca Arlauskis a primit o oferta de la Besiktas, club care vrea sa-l inlocuiasca pe Karius, dar portarul nu exclude nici o prelungire a intelegerii cu CFR Cluj. Lituanianul nu a confirmat numele echipelor care l-au cautat, insa dezvaluie ca a primit mult telefoane din Turcia.

Goalkeeper-ul spune ca a primit o oferta de prelungire din partea CFR-ului, dar le-a transmis tuturor sa aiba rabdare, acesta urmand sa ia o decizie abia dupa 30 iunie, cand intelegerea va expira.

"Sincer, nu am fost contactat de Besiktas, nu. Eu astept sa inchei contractul cu CFR, care se incheie pe 30 iunie, si dupa aceea o sa iau o decizie, care o sa fie cea mai buna din punct de vedere financiar, sa fie ok si pentru familie, conteaza si tara si orasul, am copii...

Am fost contactat de multe echipe, nu pot sa mint. Am primit, nu pot sa zic ca am primit din Spania, Anglia, Germania si Italia, ca as minti. Am oferte din tari diferite, dar nu vreau sa speculeze cineva ca am oferta de nu-stiu-unde. Tuturor le-am zis sa astepte pana termin contractul. Inclusiv celor de la CFR, daca vor sa prelungim. Am stat de vorba Marian Copilu, cu omul asta ma duc si in razboi, pentru el am venit la CFR, cu el am avut treaba cea mai multa, e un om de incredere pentru toata lumea, dar rugamintea mea a fost sa inchei intai contractul si dupa sa vedem.

Cele mai multe telefoane le-am primit din Turcia, nu pot sa zic nimic de Besiktas, am auzit ceva, dar nu pot sa confirm ca am fost contactat de ei. Pana nu vad ceva concret, nu pot sa zic", a declarat Arlauskis, pentru DigiSport.

De asemenea, lituanianul spune ca nu ii este teama de o concurenta cu Balgradean, care se va alatura echipei din vara si il anunta ca va trebui sa demonstreze pe teren cine e mai bun.

"Nu conteaza ca vine Balgradean, clubul CFR face ce doreste. Adica, cu tot respectul, ca m-am speriat eu de Balgradean? Nu, sa demonstreze ca e cel mai bun! Eu nu sunt poate cel mai bun, dar poate nici cel mai prost, am ajutat echipa, am castigat si mi-am facut datoria", a explicat Arlauskis.

Portarul CFR-ului a dezvaluit si in ce conditii ar putea totusi sa continue la echipa antrenata de Dan Petrescu si dupa 30 iunie, in eventualitatea in care cateva meciuri ii vor desparti pe clujeni de titlu.

"Orice e posibil, eu sunt un pic asa, gandesc diferit, sunt nebun in anumite privinte. Depinde foarte mult de ce gasim la Cluj, pentru mine conteaza o persoana care este la CFR, care este foarte importanta pentru mine, daca persoana nu va continua, nici eu nu continui. E vorba de Marian Copilu", a incheiat lituanianul.