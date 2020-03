Un nou caz Balgradean in Liga 1? Fotbalistul care ar fi semnat cu CFR Cluj pe ascuns a lamurit totul! Ce s-a intamplat

Ivan Martic a oferit prima reactie dupa ce a aparut informatia ca a semnat pe ascuns cu CFR Cluj.

Fundasul celor de la Craiova, Ivan Martic a intrat in ultimele 6 luni de contract cu Univeristatea Craiova, iar saptamana trecuta a aparut informatia ca ar ajunge la CFR Cluj din vara, iar totul s-ar fi intamplat la fel ca si in cazul transferului lui Balgradean de la FCSB la CFR. Acest subiect a fost dezvoltat dupa o discutie intre Gica Craioveanu si fanii echipei pe facebook.

Martic a transmis un mesaj prin intermediul retelelor de socializare prin care recunoaste ca ii expira contractul cu oltenii la vara si nu a semnat nicio prelungire, dar inca nu a luat nicio hotarare in privinta viitorului sau.

"Buna ziua, dragi prieteni!

In urma ultimelor evenimente vizavi de situatia mea contractuala cu Universitatea Craiova, dar si de alte aspecte foarte importante, este de datoria mea sa clarific urmatoarele aspecte:

1. Eu sunt sub contract cu Universitatea Craiova in acest moment, respect clubul, toti suporterii si ii asigur de faptul ca din prima zi în care am imbracat tricoul alb-albastru am fost loial 100% si asa voi fi mereu.



2. Zvonurile conform carora as fi semnat pe ascuns vreun contract cu CFR Cluj sunt total neadevarate, fiindca nu s-a pus niciodata problema unei astfel de mutari.



3. Pana in acest moment nu am reziliat contractul cu Universitatea Craiova.

Da este adevarat ca-mi expira contractul in aceasta vara insa nu am luat pana in acest moment nicio decizie vis-a-vis de viitorul meu. Se poate intampla orice si decizia o voi lua gandindu-ma la ce este mai bine pentru mine si familia mea.



4. M-a durut foarte tare sa citesc atatea mesaje negative primite. Am invatat ce inseamna spiritul Universitatii, suporterii, istoria si de fiecare data cand am intrat pe teren am dat totul.

Va multumesc tuturor pentru intelegere si sustinere. Si nu uitati, in acest moment, cel mai important este ca toti sa stam acasa cu familiile noastre pentru ca avem o batalie extrem de importanta cu aceasta pandemie. Vom invinge!", este mesajul publicat de Martic pe contul sau personal de Facebook.