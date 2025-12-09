România are niște antrenori care sunt peste nivelul fotbalului nostru, la ora actuală. Rezultatele lor din străinătate, unde jucătorii noștri eșuează de cele mai multe ori, confirmă această realitate.

Din 2000 încoace, Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu au câștigat campionate, în Ucraina, Turcia, Grecia, Emirate, Arabia Saudită sau China. Totuși, rezultatul cel mai important, la o întrecere internă, îi aparține lui Ladislau Bölöni, campion cu Sporting Lisabona, în Portugalia, în 2001-2002. Loți a luat, ulterior, titlul și în Belgia, cu Standard Liege, în 2008-2009. Dar nici acest rezultat nu e de nivelul titlului cucerit, în Portugalia, cu o formație în care au strălucit brazilianul Jardel și românul Marius Niculae.

Acum însă, la 24 de ani de la triumful lui Bölöni în Portugalia, putem avea un alt rezultat spectaculos, obținut de un antrenor român. De fapt, unul și mai spectaculos!

Inter, favorită să câștige titlul în Serie A

În acest moment, în Serie A s-au jucat 14 din cele 38 de etape. Iar clasamentul e foarte strâns la vârf, cu trei formații despărțite de un punct!

Chiar și așa, analiștii și-au făcut deja o impresie clară despre echipa favorită, în lupta pentru titlu. Aici, Inter e în pole-position, în viziunea celor de la Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată analizelor din fotbalul internațional.

Concret, Inter e cotată cu șanse de 49% să câștige titlul, în acest sezon, înaintea campioanei en-titre, Napoli, după cum se poate vedea mai jos:

