"Nu poate fi legitimat!" Rasturnare de situatie in cazul transferului lui Balgradean la CFR Cluj? Coronavirusul il poate impedica sa mearga la campioana Romaniei! Ce s-a intamplat

Transferul lui Balgradean la CFR a prins o intorsatura neasteptata.

Portarul celor de la FCSB, Cristi Balgradean, se afla in ultimele 6 luni de contract cu FCSB si a semnat un contract cu CFR Cluj. Totul a fost tinut secret, iar in momentul in care Gigi Becali a aflat despre acest lucru, a luat foc si l-a facut praf pe Balagradean. I-a interzis sa mai calce in baza de antrenament de la Berceni si l-a acuzat ca nu a aparat la parametrii optimi in meciurile cu Dinamo si FC Botosani. In locul sau a fost titularizat Andrei Vlad, iar rezerva acestuia in acest moment este Toma Niga.

FRF a decis, joi, 12 martie, sa suspende Liga 1 din cauza pandemiei coronavirusului, iar acest lucru poate afecta si transferul lui Balgradean la CFR Cluj. Din cauza faptului ca Liga 1 a fost suspendata si nu se stie cand va fi reluata, si perioada de transferuri ar incepe mai tarziu. Daca programul din Liga 1 va depasi data de 30 iunie 2020, Cristi Balgradean ar trebui sa mai astepte pana cand se va transfera la CFR Cluj. In mod normal, perioada de transferuri din Romania incepe pe data de 30 iunie, insa daca Liga 1 s-ar intinde pana in iulie, perioada de transferuri din vara va fi decalata pana dupa finalul campionatului, ceea ce inseamna ca si transferul lui Balgradean de la FCSB la CFR Cluj s-ar amana si el.

Aceasta situatie a fost confirmata si de presedintele AFAN, Emilian Hulubei, care a insa a mai expus inca o situatie care ar putea sa se intample. Daca perioada de transferuri s-ar desfasura conform programului normal, iar Liga 1 va fi in plina desfasurare, Balgradean ar putea ajunge la CFR Cluj si chiar ar putea sa evolueze in ultima etapa de campionat.

Intrebat daca printr-un scenariu fantezist campionatul se va termina pe 7 iulie, ar putea Balgradean pana la 30 iunie sa fie jucatorul FCSB si in ultima etapa sa devina jucatorul CFR-ului, daca nu exista perioada de transferuri, Emilian Hulubei a oferit raspunsul.



"Asta este mentiunea, daca nu e perioada de transferuri, jucatorul nu poate fi legitimat si atunci el poate fi legitimat, chiar daca a semnat un nou contract si i-a expirat contractul respectiv, nu are drept de joc in afara perioadei de transfer. E exclus ca Balgradean sa poate sa joace campionatul asta la CFR daca nu va exista o perioada de transfer si stiu sigur ca nu va exista o perioada de transfer", a declarat Emilian Hulubei, la Telekomsport.