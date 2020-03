Varianta SOC pentru FCSB dupa ce Becali l-a dat AFARA pe Balgradean! Ideea de ultima ora a sefilor clubului: vor un portar de la CFR

Stelistii vor si un portar cu experienta langa Vlad si Niga!

FCSB negociaza cu Cosmin Vatca! Goalkeeperul de 37 de ani e dorit pana in vara. Vatca, 37 de ani, a mai fost la FCSB intre 2007 si 2010. In iarna, CFR a renuntat la el. Vatca a fost numarul 2 la Cluj, dupa Arlauskis, dar a gresit in partidele in care a fost folosit si Petrescu a cerut o noua solutie in poarta. CFR l-a adus pe polonezul Sandomierski.



Vatca s-a antrenat in ultimele zile cu Universitatea Cluj, insa n-a semnat niciun contract pana in acest moment.

