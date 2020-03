Meme Stoica s-a DEZLANTUIT la adresa rivalilor: "Succes e sa treci de Ajax in 16-imi, nu sa te elimine Sevilla!" Ce i-a spus Balgradean dupa transferul pe ascuns la CFR Cluj

Directorul sportiv al FCSB si-a atacat rivalii inaintea meciului direct.

CFR Cluj - FCSB se joaca pe 15 martie, de la ora 20:30, in etapa a 3-a din play-off. Meme Stoica a inceput razboiul declaratiilor si "inteapa" pe rivalii ardeleni. Directorul sportiv a facut referire la eliminarea CFR-ului din 16-imile Europa League, considerand ca un succes il reprezinta calificarea in sferturi a FCSB-ului, in 2013, atunci cand a eliminat pe Ajax.

"Cei de la CFR au recunoscut ca au incalcat regulamentul din motive strategice, neinformandu-ne. E posibil sa aiba succes cu strategii de acest gen, vom vedea. In opinia mea, succes nu e sa te elimine Sevilla in 16-imi, ci sa treci de Ajax in aceeasi fază. De asemenea, succes reprezinta calificarea in grupele UCL. Poate Balgradean era veriga lipsa din drumul lor hotarat spre grupe. Sau poate nu", a scris Stoica pe Facebook.

Meme Stoica a vorbit si despre transferul lui Balgradean la CFR: "Cand i-am spus lui Balgradean ca am aflat ca a semnat cu CFR si l-am întrebat de ce nu ne-a informat, mi-a raspuns ca i-a fost rusine de mine. Cand l-am întrebat daca de colegii din vestiar carora le-a ascuns faptul ca i-a tradat nu i-a fost rusine, a tacut".