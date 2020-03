ULTIMA ORA | Au vrut sa ii dea FATALA lui Gigi! A iesit la iveala planul pe care CFR l-a avut in cazul "Balgradean"! Ce au pus la cale oficialii campioanei Romaniei si cine le-a dat totul peste cap

A fost dezvaluit planul prin care Balgradean a ajuns la CFR.

Fostul portar al celor de la FCSB, Cristi Balgradean, s-a transferat la CFR Cluj, iar totul a fost tinut secret timp de cateva zile. In momentul in care patronul ros-albastrilor a aflat de acest lucru, a luat foc si i-a interzis lui Balgradean sa mai calce la echipe, ba mai mult de atat l-a acuzat ca nu ar fi aparat la potential 100% in meciurile cu Dinamo si FC Botosani.

CFR Cluj si Balgradean au incalcat regulamentul care spune ca atat clubul cat si jucatorul in cauza sunt obligati dupa parafare, echipa cu care fotbalistul mai are cateva luni de contract. In spatele acestui scandal sta de fapt strategia pe care au impus-o sefii celor de la CFR si pe care i-au impus-o si lui Balgradean. Dupa ce acestia au aflat ca portarul se afla in ultimele 6 luni de contract, oficialii campioanei l-au contactat, l-au convins sa semneze, insa i-au pus o conditie: "Vii la noi, parafam actele de acum, dar nu o anunti sub nicio forma pe FCSB", potrivit GSP.

Motivul din spatele acestei decizii sta in faptul ca CFR a dorit sa destabilizeze atmosfera de la FCSB, chiar inainte de meciul direct, programat duminica seara. Tot planul insa a fost dat peste cap de catre MM Stoica care a aflat de ceea ce a facut Balgradean, dupa care acesta s-a dus si i-a spus si lui Gigi Becali, care a facut totul public.

"Intelegerea dintre noi era sa anuntam acest lucru inaintea meciului nostru direct cu FCSB. Motivul era tocmai sa nu apara speculatii, sa nu periclitam integritatea jucatorului. Nu ne-am gandit nicio secunda la alte nebunii, cum ar fi sa tranteasca meciul! Nu am putea vreodata sa angajam un fotbalist daca l-am banui capabil de asa ceva. Domnul Becali a procedat la fel in urma cu trei ani, cand a incercat sa-l ia pe Deac. Ciprian se afla exact in situatia in care era Balgradean acum si FCSB a cautat sa-l atraga", a declarat Bogdan Mara.