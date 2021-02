ANALIZA | Incepe maratonul meciurilor in Liga 1! Cat de puternice sunt loturile celor trei echipe care se lupta la titlu

Lupta dintre FCSB, CFR Cluj si Craiova poate fi decisa de marimea si calitatea loturilor de jucatori.

Pentru echipele din Liga va urma o perioada foarte aglomerata. Pana la inceputul lunii aprilie mai sunt de disputat sapte etape din sezonul regulat al Ligii 1, apoi sase echipe vor merge in play-off si celelalte 10 se vor lupta in play-out. In play-off, meciurile se vor juca in sistemul tur-retur (10 etape), in timp ce in play-out se va apela la o mansa unica (9 etape).

Intre 25 si 31 martie, echipa nationala de seniori va juca cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, iar reprezentativa de tineret va evolua la Euro 2021, intre 24 si 30 martie, impotriva Olandei, Ungariei si Germaniei, toate cele trei cluburi urmand sa aiba jucatori convocati. Craiova urmeaza sa joace si in sferturile de finala ale Cupei Romaniei si, posibil, in fazele urmatoare, in timp ce toate trei rivalele trebuie sa indeplineasca cerintele regulii U21, care cere doi jucatori eligibili pentru nationala de tineret la startul fiecarui meci.

UEFA a impus ca toate intrecerile interne sa se finalizeze pana la 20 mai 2021, asa ca toate partidele trebuie jucate in decurs de o luna si jumatate, cu multe etape intermediare. Cum la titlul de campioana si-au depus deja candidaturile FCSB, CFR Cluj si Craiova, iar cele trei echipe au mers aproape cap la cap pana acum, lupta poate fi transata de marimea si calitatea loturilor de jucatori, de rotirea cadrelor si de accidentari/recuperari. Iata cum arata loturile celor trei cluburi, desfasurate pe trei formule de start, si cat de bine sunt acoperite fiecare post in parte.

FCSB 1: Andrei Vlad - Ovidiu Popescu, Iulian Cristea, Denis Harut, Risto Radunovici - Olimpiu Morutan, Adrian Sut, Darius Olaru - Octavian Popescu, Florin Tanase, Florinel Coman

FCSB 2: Catalin Straton - Valentin Cretu, George Miron, Dragos Nedelcu, Ionut Pantiru - Ionut Vana, Gabriel Simion, Ovidiu Perianu - Alexandru Buziuc, Ante Vukusici, Adrian Nita

FCSB 3: Stefan Tarnovanu - Alexandru Stan, Marian Botezatu, Aristidis Soiledis, Alexandru Pantea - Laurentiu Ardelean, Lucian Filip, Andrei Pandele - Robert Ion (accidentat, revine la finalul lunii martie), Gabriel Fulga, Andrei Istrate

CFR CLUJ 1: Cristian Balgradean - Cristi Manea, Andrei Burca, Paulo Vinicius, Camora - Ovidiu Hoban, Mihai Bordeianu, Catalin Itu - Ciprian Deac, Gabriel Debeljuh, Valentin Costache

CFR CLUJ 2: Grzegorz Sandomierski - Mateo Susici, Mike Cestor (accidentat, revine in luna aprilie), Syam Ben Youssef, Iasmin Latovlevici - Luis Aurelio, William Soares, Runar Mar Sigurjonsson - Michael Pereira, Mario Rondon, Alexandru Paun

CFR CLUJ 3: Rares Murariu - Denis Ciobotariu, Alexandru Rus, Rares Urcan - Alexandru Chipciu, Alexandru Oroian, Andrei Joca, Mihai Gidea - Nicolae Carnat, Raul Haiduc, Billel Omrani

CRAIOVA 1: Mirko Pigliacelli - Stefan Vladoiu, Mihai Balasa, Paul Papp, Nicusor Bancu - Dan Nistor, Alexandru Mateiu - Cristi Barbut, Alexandru Cicaldau, Juan Camara - Elvir Koljici (accidentat, revine la finalul lunii februarie)

CRAIOVA 2: Laurentiu Popescu - Ionut Mitran, Stephane Acka, Marius Constantin, Bogdan Vatajelu - Mihai Capatana, Ovidiu Bic - Reagy Ofosu, George Cimpanu, Stefan Baiaram - Ivan Mamut

CRAIOVA 3: Andrei Marinescu - Alexandru Olteanu, Ionut Mitran, Vladimir Screciu, Marian Danciu - Andrei Burlacu, Matteo Fedele, Vasile Constantin, Andrei Ivan - Alexandru Tudorie, Mihai Roman II (afectiune cardiaca, revine dupa analize)