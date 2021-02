Ouzounidis, prima reactie dupa debutul in Liga 1. L-a transformat pe Cicaldau in numar 10 la Craiova! Ce planuri are antrenorul grec

Ouzounidis a debutat oficial pe banca oltenilor in meciul de cupa cu botosani, iar azi a fost antrenorul craiovei pentru prima oara in campionat. Clinceni - Craiova s-a terminat 0-0.

Dupa victoria din cupa de la Botosani, 1-0, craiovenii s-au incurcat in fata clinceniului si le pot permite rivalilor de la FCSB si CFR sa se distanteaza si mai mult in clasament. Marinos Ouzounidis a recunoscut ca elevii sai au resimtit efortul fizic de la meciul cu Botosani, insa spera ca pe viitor echipa sa fie mai buna. Antrenorul grec a surprins prin asezarea tactica si a trecut dintr-un 4-3-3 in 4-2-3-1, cu Alex Cicaldau in rol de numar 10.

"Am jucat acum cateva zile si nuu am fost foarte proaspeti. Am incercat sa-i desfacem, dar a fost dificil. In aceste tipuri de meciuri, pe final poti sa si castigi sau sa pierzi. M-am asteptat la genul asta de meci, speram sa marcam si sa controlam meciul.

Sunt mici probleme fizice, e normal, asta e programul, trebuie sa-l respectam. Sper sa fim mult mai buni in viitor. Nu e nivelul pe care-l doresc, ne trebuie mai multa energie. Nu e usor sa te adaptezi, dar cred ca Cicaldau poate juca foarte bine in noul rol de numar 10. Avem nevoie de mai mult timp sa ne adaptam", a declarat noul antrenor al Craiovei dupa meci.