EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Craiova da lovitura! Il ia pe Camara dupa ce toate partile implicate s-au inteles!

CS Universitatea Craiova e in continuare activa pe piata transferurilor.

Oltenii vor oficializa azi transferul lui Juan Camara pe Oblemenco, anunta sursele www.sport.ro! Mijlocasul a fost unul dintre ibericii care au confirmat in lunile petrecute la Dinamo. Le-a lasat o amintire de neuitat suporterilor din Stefan cel Mare. Golul reusit de la jumatatea terenului in meciul cu FC Arges a facut inconjurul lumii! Dupa ce criza financiara s-a acutizat si fotbalistii s-au convins ca nu vor vedea niciun ban de la Cortacero, Camara a rupt intelegerea cu Dinamo. N-a revenit in Polonia, la Jagiellonia, de unde era imprumutat in Liga 1. Camara a purtat mai multe runde de discutii cu Craiova, care s-au finalizat acum.

Fost coleg cu Messi la Barcelona, Camara are doua aparitii in tricoul primei echipe a catalanilor in sezonul 2015-2016. Juan a fost sub contract cu Barca pana in 2018. La echipa secunda a clubului de pe Camp Nou, Camara are 48 de meciuri si 11 goluri marcate intre 2014 si 2016.

La Dinamo, spaniolul de 27 de ani a jucat 12 meciuri si a inscris de doua ori. Camara e primul transfer reusit de Craiova dupa venirea grecului Ouzounidis la echipa.



Pentru ca trecerea sa ia in Banie sa se realizeze, Camara a trebuit sa se inteleaga atat cu Dinamo, cat si cu echipa din Polonia de care apartinea. Termenii relatiei cu Craiova i-a convenit de mai bine de o saptamana, insa oficliazarea transferului a intarziat pana acum din cauza dificultatii negocierilor cu celelalte parti implicate.