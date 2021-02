"Daca as fi Becali, as face asta pentru el! E jucator de 100 de milioane de euro!" Ce trebuie sa faca patronul FCSB pentru BIJUTERIA Popescu

Dumitru Dragomir i-a oferit cateva sfaturi lui Gigi Becali in legatura cu unul dintre jucatorii sai.

Fostul presedinte al LPF s-a aratat impresionat de Octavian Popescu, despre care spune ca poate ajunge sa valoreze 100 de milioane de euro. Pentru asta, insa, Gigi Becali trebuie sa investeasca in el si sa ii ofere conditii speciale de pregatire.

Dragomir considera ca patronul celor de la FCSB trebuie sa ia legatura cu specialisti din fotbalul mare care sa-l pregateasca pe Octavian Popescu pentru un transfer in campionatele de top ale Europei.

"Daca as fi Becali si as avea un jucator precum Tavi Popescu, as chema cei mai mari specialisti ai lumii si i-as intreba: ce medicamentatie, hrana, pregatire, ce atmosfera sa ofer in jurul lui, studii, in ce limba sa vorbesc cu el. O pregatire separata fata de restul.

Acest copil poate aduce 100 de milioane de euro. Fara exagerare. Daca nu au grija de el, profesionist cum am spus, s-ar putea ca pustiul sa se piarda in decor. E bine sa-l ridici in slavi, dar cu ajutor moral, tehnic, fizic si medical. Trebuie avut mare grija de el. Dar sa nu renuntam la partea cu invatamantul, are mare valoare in viata lui. 10 ani, de acum incolo, poate ajuta nationala Romaniei. Este interes national.

Banuiesc ca Gigi gandeste in acest sens. Stie sa faca bani din jucatori si din fotbal. Domnule, academia pe care a facut-o Gigi e de nivel mondial. Am vazut Barcelona, Real Madrid, Manchester United. A lui Gigi e de nivel mondial. Cu hotel, cantina, multiple terenuri de toate felurile, mai face vreo 4 sau 5. S-a preocupat. A bagat multi bani. Pentru ca pamanturile se termina si ele, dar jucatorii niciodata", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Gold FM.