Ce dezavantaj are Craiova cu Ouzounidis pe banca in lupta pentru titlu! "Asta e problema!"

Marinos Ouzounidis, managerul grec al Craiovei, a trebuit sa se adapteze repede in fotbalul romanesc.

Corneliu Papura a fost dat afara, iar Mihai Rotaru l-a adus in Banie pe Ouzounidis, antrenor care a pregatit doar echipe din Grecia si Cipru. Pana acum, el a inregistrat cu Craiova o victorie in Cupa Romaniei si un egal in campionat.

Fostul atacant de la FCSB, Pantelis Kapetanos, a vorbit despre conationalul sau si a avut cuvinte de lauda la adresa lui.

"E un antrenor bun, foarte serios si face treaba buna, dar problema e ca nu stie foarte bine cum se lucreaza acolo in Romania, cum sunt echipele. La asta va fi problema, ca nu stie cum va fi situatia acolo. Nu cunoaste fotbalul romanesc, asta e problema, in rest e un antrenor foarte bun, serios. Zic ca daca va sta mai mult, va face treaba acolo.

Presiunea nu e o problema pentru el. Si in Grecia a fost la echipe cu presiune, dar stiu ca la U Craiova are presiune, orasul are presiune acolo, fotbalul e mai puternic si asta e frumos pentru el. Daca ai presiune, poti fi mai bun ca antrenor si ca jucator", a declarat Pantelis Kapetanos pentru Telekom Sport.

Marinos Ouzounidis a castigat in 2007 titlul in Cipru cu APOEL.