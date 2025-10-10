Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, liderul la zi al Ligii 1, crede că "se bat la campionat Dinamo, Rapid și Craiova, ei sunt cei trei uriași". Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, spune că clubul său lucrează mult ca să recâștige respectul pe plan intern și continental.



"Eu sper că Dinamo și-a câștigat deja respectul adversarilor"

"(Domnul Iftime, patronul liderului din Liga 1, spune că Dinamo clar se bate la campionat în acest sezon. E o tactică a sa sau deja și-a câștigat Dinamo respectul adversarilor?) Eu sper că Dinamo și-a câștigat deja respectul adversarilor și știu că la asta lucrăm zi de zi.



Vrem să recâștigăm respectul din ce în ce mai mult, să fim cel mai respectat club din România, atât pe plan național cât și pe plan european. Vrem să fim percepuți ca un club serios, care face lucrurile poate într-un mod mai apropiat de ce se întâmplă în Europa de Vest.



"Luăm pas cu pas, să ajungem în play-off, în primul rând"

Noi ne-am propus să facem un pas înainte față de ce s-a întâmplat sezonul trecut. Asta e proiecția noastră și asta ne dorim cu toții. Luăm pas cu pas, să ajungem în play-off, în primul rând. Apoi să arătăm că am învățat din play-off-ul de anul trecut, ăsta ar fi cel mai mare pas în față, indiferent de rezultatul final.



Deci clar trebuie să fim în play-off și apoi să arătăm că am învățat din lecțiile sezonului trecut. Acest lucru s-ar traduce prin atitudinea din jocurile din play-off, acolo unde contează, unde joci meci de meci cu cele mai bune echipe din campionat. Să arătăm că experiența de anul trecut ne-a ajutat să fim mai buni", a dezvăluit Mihalescu pentru Sport.ro.

