Prima reactie a lui Juan Camara dupa ce a semnat cu Craiova! Ce a spus despre Dinamo

Juan Camara a fost legitimat la Dinamo doar 4 luni, deoarece a plecat din cauza problemelor finaciare.

Totusi, mijlocasul iberic a ramas in Liga 1 si a semenat cu Universitatea Craiova. Miercuri el oferit primele declaratii din postura de jucator al Craiovei si a spus ca isi doreste sa castige titlul. Ibericul a dezvaluit ca a purtat discutii timp de mai multe saptamani cu echipa finatata de Mihai Rotaru, dar a trebuit sa astepte ca situatia de la Dinamo sa fie rezolvata de Comisii.

"Sunt fericit ca am primit aceasta sansa din partea clubului. Este foarte important pentru mine. Sunt aici pentru a ajuta echipa cat mai mult. Toata lumea stie problemele pe care le-am avut la Dinamo.

Am discutat cu cei de la Craiova in ultima perioada. Ne-am pus de acord, dar au fost cateva probleme pana am semnat, dar eu mi-am dorit mult sa joc la Craiova.

Am fost foarte bine primit. De cand am venit, am stat mult cu Matteo Fedele. Toata lumea m-a primit bine. Pot spune ca am luat cea mai buna decizie. Principalul obiectiv este sa ajut echipa sa castige titlul. Cred ca putem castiga campionatul. Personal, imi doresc sa joc cat mai multe meciuri", a spus Juan Camara pentru site-ul oficial al Craiovei.

Camara a dezvaluit ca s-a interesant de situatia Craiovei inainte de a lua o decizie, pentru a nu pati la fel ca la Dinamo.

"Stiam deja despre club, am mai vorbit cu colegi care au jucat in Romania, mi-au spus ca e un club mare la Craiova. Cand am ajuns aici, am vazut ca este spectaculos totul, conditiile de pregatire", a spus spaniolul.

Juan Camara a semnat un contract cu Craiova valabail pana la sfarsitul sezonului, cu o optiune de prelungire pana in 2024.