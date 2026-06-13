Cum a reacționat ”U” Cluj după ce Jovo Lukic a înscris la CM 2026: ”E foarte important un lucru”

Vineri seară, de la 22:00 ora României, Canada a primit vizita Bosniei la Toronto , pe ”BMO Field”, în primul meci al Grupei B de la Campionatul Mondial din 2026.

Simona Halep, meci de retragere la Cluj, azi de la 17:00 (LIVE pe Pro TV și VOYO)

În minutul 21, Jovo Lukic, fotbalistul Universității Cluj cotat la 2,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, a deschis scorul și a devenit primul jucător străin din istoria Superligii care a reușit să puncteze la un turneu final.

În actul secund, canadienii au restabilit egalitatea în minutul 78, prin Cyle Larin, iar confruntarea din Toronto s-a încheiat 1-1.

După meci, la ”Templul Sportului”, a reacționat și președintele Universității Cluj, Radu Constantea, care a evidențiat cât de mult se bucură pentru fotbalistul bosniac care reprezintă și echipa ”șepcilor roșii”, pe lângă reprezentativa bosniacă, la Campionatul Mondial din 2026.

”Ne bucurăm foarte mult pentru Jovo, cred că a meritat acest efort la Cupa Mondială. Foarte important pentru el că a reușit să și marcheze, pentru că a avut un sezon foarte bun și cred că este o realizare, în primul rând, pentru el.

Sigur, și noi ca și club ne bucurăm pentru că se reprezintă acolo prin Jovo și cred că și pentru suporteri e important că avem un marcator la Campionatul Mondial. Este o mare realizare pentru Jovo, mă bucur foarte mult pentru el și cred că și datorită lui astăzi multă lume a auzit de Universitatea Cluj și pentru asta îi mulțumim și suntem mândri să-l avem acolo”, a spus Radu Constantea.

Nota lui Jovo Lukic după Canada - Bosnia 1-1

Lukic a punctat printr-o lovitură de cap din assist-ul lui Sead Kolasinac și a fost înlocuit în minutul 62 cu Samed Bazdar. Pe lângă gol, Jovo Lukic a mai trimis două șuturi pe poartă și a avut un procentaj al paselor corecte de 41% (7 din 17).

Pentru evoluția sa generală, portalul SofaScore i-a acordat golgheterului Superligii din sezonul trecut nota 7.4, printre cele mai bune de pe teren.

Jovo Lukic a marcat primul său gol la națională la a patra selecție. El a fost convocat pentru CM 2026, la capătul unui sezon în care a fost golgheterul Ligii 1 cu 18 goluri marcate.