Decizia luata de staff-ul FCSB-ului dupa cele 3 infrangeri consecutive! Ce au facut jucatorii dupa revenirea in Bucuresti

FCSB a ajuns la 3 infrangeri consecutive, pierzand cu 1-0 meciurile cu Academica Clinceni, Dinamo si FC Hermannstadt.

Desi este echipa cu cele mai multe goluri inscrise in Liga 1 in acest sezon, FCSB nu a mai reusit niciun gol in ultimele etape.

Dupa revenirea de la Medias, staff-ul ros-albastrilor a luat masuri pentru a incerca sa repuna echipa pe picioare. Potrivit AS.ro, toti jucatorii de la FCSB au fost scosi la masa de catre cei din staff, intr-un restaurant din Bucuresti.

Aceasta iesire a avut rolul de a-i uni pe jucatori si de a reface atmosfera buna de la echipa, astfel incat rezultatele pozitive sa revina.

FCSB este in continuare lider in clasamentul Ligii 1, la egalitate de puncte insa cu CFR Cluj.

Pentru ros-albastri urmeaza meciul cu Chindia Targoviste, programat sambata, de la ora 20:00.