Selecționerul Bosniei, întrebat frontal: ”E Jovo Lukic o surpriză?” Fotbalistul lui ”U” Cluj a deschis scorul împotriva Canadei

Cele două reprezentative s-au înfruntat vineri seară , ora 22:00 a României, la Toronto, pe ”BMO Field”, în primul meci al Grupei B de la Campionatul Mondial din 2026. Turneul final are loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

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Jovo Lukic, fotbalistul lui ”U” Cluj, a spart gheața la CM 2026 pentru Bosnia și a deschis scorul în minutul 21. Partida s-a încheiat 1-1 după ce Cyle Larin a restabilit egalitatea în minutul 78

După meci, selecționerul Sergej Barbarez a fost întrebat despre Jovo Lukic și a evidențiat că e bucuros pentru reușita fotbalistului cotat la 2,2 milioane de euro de site-urile de specialitate.

”Fiecare jucător are propriul său rol și de aceea se află aici. Este grozav când cineva îți răsplătește încrederea pe teren. Un gol rămâne un gol și, bineînțeles, suntem bucuroși, pentru că el este atacant și trăiește din asta”, a spus Barbarez, potrivit sportsport.ba.

Lukic, care se află la ”U” Cluj din vara lui 2025, este primul jucător străin din Superliga României care reușește să marcheze la un Campionat Mondial.

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După meci, la ”Templul Sportului”, a reacționat și președintele Universității Cluj, Radu Constantea, care a evidențiat cât de mult se bucură pentru fotbalistul bosniac care reprezintă și echipa ”șepcilor roșii”, pe lângă reprezentativa bosniacă, la Campionatul Mondial din 2026.

”Ne bucurăm foarte mult pentru Jovo, cred că a meritat acest efort la Cupa Mondială. Foarte important pentru el că a reușit să și marcheze, pentru că a avut un sezon foarte bun și cred că este o realizare, în primul rând, pentru el.

Sigur, și noi ca și club ne bucurăm pentru că se reprezintă acolo prin Jovo și cred că și pentru suporteri e important că avem un marcator la Campionatul Mondial. Este o mare realizare pentru Jovo, mă bucur foarte mult pentru el și cred că și datorită lui astăzi multă lume a auzit de Universitatea Cluj și pentru asta îi mulțumim și suntem mândri să-l avem acolo”, a spus Radu Constantea.