BREAKING NEWS | La asta CHIAR nu se astepta nimeni! Becali si Rotaru, acord incredibil: s-au inteles la transferuri intre FCSB si Craiova!

Becali a facut pace cu Mihai Rotaru, patronul de la Craiova.

Gigi lasa de inteles ca s-a apropiat in ultimele luni de Rotaru, cu care a ajuns si la o intelegere in privinta strategiei de transferuri a celor doua cluburi. Prin rotatie, FCSB si Craiova isi vor alege pe cine oferteaza pentru a nu intra in conflict pe piata de achizitii.

Becali recunoaste ca a trimis in mod intentionat o echipa slabita la meciul cu CFR, din playoff-ul sezonului trecut, cand clujenii erau in lupta directa pentru campionat cu Craiova. Patronul FCSB a vrut sa se razbune pentru gestul identic al Craiovei din meciul cu Viitorul, din finalul sezonului 2016-2017.

"Am zis sa punem capac, sa terminam. Rotaru a zis: "Bai, Gigi, sa fie pace, prietenie. Hai, ca tu ca esti mai batran, te las pe tine sa alegi primul, Din respect fac ata. Dupa aia, vin eu. Hai sa nu ne razboim la transferuri, sa ne concuram". Am fost de acord.

Suntem prieteni, zic eu. Am zis sa nu mai concuram. Am admirat gestul lui. Rotaru nu e om fals, e om care spune lucrurilor pe nume. A gresit pe vremuri, asta e. Eu de fiecare data cand il sun, ii spun: "Iarta-ma, tata, am gresit fata de tine". Nu mai facem licitatie pe jucatori de acum. In prima perioada alegi tu, a doua aleg eu. Eu, cand a fost meciul cu CFR-ul, m-am razbunat. Am zis sa terminam totul", a comentat Becali la Digisport.