Americanii au remarcat un fotbalist după SUA - Paraguay 4-1: ”El a fost starul! A ieșit la rampă”

Americanii au remarcat un fotbalist după SUA - Paraguay 4-1: ”El a fost starul! A ieșit la rampă” CM 2026
SPORT.RO
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SUA - Paraguay s-a terminat 4-1.

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Folarin BalogunSUAParaguayCM 2026
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Selecționata Statelor Unite ale Americii, pregătită de argentinianul Mauricio Pochettino, a primit vizita reprezentativei din Paraguay la Los Angeles, California, pe ”SoFi Stadium”. 4-1 a indicat tabela de marcaj la finalul celor 90 de minute.

Americanii au remarcat un fotbalist după SUA - Paraguay 4-1: ”El a fost starul! A ieșit la rampă”

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Foto: Imago

Presa din State a consemnat rezultatul partidei. Mai mult, jurnaliștii americani au avut și un favorit: Folarin Balogun, care a realizat ”dubla” după reușitele sale din minutele 31, respectiv 45+5.

”Naționala masculină a Statelor Unite a debutat la Cupa Mondială din 2026 cu o evoluție entuziasmantă, învingând Paraguay cu 4-1 pe SoFi Stadium, vineri, 12 iunie. 

Folarin Balogun a fost starul partidei. A reușit o 'dublă' și a ajutat reprezentativa SUA să înceapă turneul în forță. 

Meciul a început excelent pentru americani, care au deschis scorul după doar șapte minute, în urma unui autogol înscris de paraguayanul Damian Bobadilla. 

Balogun a ieșit apoi la rampă, marcând în minutul 31 și din nou chiar înainte de pauză, astfel că SUA au intrat la vestiare cu un avantaj de trei goluri. 

Paraguay a redus din diferență prin Mauricio, în minutul 73, însă naționala Statelor Unite a gestionat fără probleme finalul partidei și a mai înscris o dată prin Gio Reyna, care a punctat la ultima fază a meciului. 

Singurul posibil motiv de îngrijorare a fost înlocuirea lui Christian Pulisic la pauză. Acesta nu părea accidentat, însă nu a mai revenit pe teren pentru repriza secundă”, a scris USA Today.

Balogun joacă pentru AS Monaco și este cotat la 40 de milioane de euro de site-urile de specialitate. El este crescut de Arsenal, a jucat la Londra, dar și în Franța la Stade Reims.

SUA - Paraguay 4-1

Gazdele au deschis scorul în minutul 7 al meciului, după autogolul paraguayanului Damian Bobadilla. În minutul 28, Folarin Balogun a dus scorul la 2-0, însă reușita sa a fost invalidată după ce VAR-ul a intervenit și a depistat un ofsaid în construcția fazei.

Americanii au majorat în cele din urmă diferența în minutul 31 prin Balogun, care și-a mai trecut în cont o reușită înainte de fluierul final al primei reprize în minutul 45+5.

În actul secund, Paraguay a înscris în minutul 73, prin Mauricio, din pasa lui Julio Enciso. Confruntarea din Inglewood s-a încheiat însă 4-1 pentru SUA, după ce Giovanni Reyna l-a învins pe Orlando Gill în minutul 90+8.

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