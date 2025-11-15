Ninel Dănilă este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din domeniul HoReCa din Capitală. Acesta este un fan fanatic al Rapidului și se ocupă de catering și ospitalitate pe noua arenă a echipei. Născut și crescut în Giulești, acesta a participat la organizarea ultimei sărbători de titlu din Giulești și spune că, încet dar sigur, se conturează planuri pentru o nouă petrecere grandioasă.



"Sunt suporter al Rapidului de dinainte de Revoluție, am copilărit în Giulești"

"Sunt suporter al Rapidului de dinainte de Revoluție, dinainte de anii '90. Mă bucuram la fel de mult și în Divizia B de fotbal. Erau meciuri cu Drobeta Turnu Severin cu 20.000 de oameni în tribune. Lumea se bucura de fotbal la fel de mult ca atunci când eram în Liga 1 sau făceam performanțe mari. Am copilărit în Giulești. Fiind meciurile programate dimineața, mai ales iarna, ne plimbam cu tramvaiul 11 ca sa fim un pic la cald, până începea meciul. La ora 10.55 intram pe stadion, unde ne încălzeam prin cântat.



Înainte de '90, cam toate meciurile erau pierdute de echipa noastră, dar dacă Goanță dădea mingea printre picioare unui adversar, ăsta era lucrul care ne rămânea în minte de fiecare data. Asta era cultura Rapidului, suporterul rapidist nu este unul de rezultat. Stăteam cu Pancu de vorbă după meciuri și îl întrebam de ce nu a dat direct la poartă, ca să dea gol. Și el el ne zicea 'eu până nu mai driblez o dată, nu pot să dau, nu vreau să dau goluri dintr-astea urâte'. Asta ne încânta pe noi la Pancu, driblingul ăla în plus care simbolizează spiritul Rapidului.



De 25 de ani sunt aproape de clubul Rapid, de CS Rapid, am vrut să fac parte din această societate. Lucrând în domeniul HoReCa de peste 30 de ani, a părut o oportunitate, la un moment dat. Avem un stadion nou, a apărut oportunitatea de a face catering, de a mă ocupa de punctele de vânzare, de a mă ocupa de partea de VIP experience. Am fost selectat dintr-un grup de oameni care ar fi putut să facă acest lucru. Fiind cunoscut ca rapidist, eu am fost cel ales de club.



"Titlul din 1999, un eveniment care ne-a marcat pe toți"

Cea mai frumoasă sărbătoare cred că este cea din 1999, pentru că a fost mai mult așteptată. În 1998 am fost foarte aproape de titlu, am fost acel meci de la Craiova, celebrul 2-2. După aceea am reușit să câștigăm Cupa României. A fost supărare, iar anul următor a fost trăit la maxim de toți rapidiștii. Ne-am bucurat și am fost alături de echipă la fiecare meci. Cred că ăla a fost un eveniment care ne-a marcat pe toți, cei din generația de atunci. Profund, pentru că era o așteptare destul de lungă și era aproape imposibil ca Rapid să răzbată în acel campionat care era dominat de Steaua și de Dinamo.



Petrecerea ratată de la Craiova, din 1998... Am plecat fiecare cu mașina lui, a fost o coloană impresionantă, la intrarea în Craiova. Ne-am dat jos în centrul Craiovei și am început să vorbim cu suporterii olteni, care spuneau că nu erau împotriva victoriei Rapidului, deoarece ei mergeau automat în cupele europene. La sfârșitul meciului, a fost o dezamăgire cruntă, aveam pregătită petrecerea în parcul de vizavi de stadion. Erau butoaie cu bere, mici cu grătare, un camion era inscripționat cu 'Rapid, acum ești campioană!'. L-au șters și, după o săptămână, a scris 'Rapid, acum ești câștigătoarea Cupei României!'.



"În 2003, toată Calea Giulești a fost blocată și s-a cântat până dimineața"

Și acum avem o așteptare lungă. La un moment dat noi nu mai existam și efectiv nu mai puteam să mă uit la fotbal, îmi pierdusem această plăcere de a mă uita la fotbal. O perioadă Rapidul a fost în neant, a fost foarte greu. Ar fi ceva extraordinar ca din Liga a 4-a să ajungem să câștigăm din nou campionatul. Nu este ușor, dar eu cred în acest grup. Cred că această societate s-a maturizat, în sfârșit. Și din punct de vedere al conducerii, și pe banca tehnică, lotul e bun, avem cam tot ce ne trebuie. Suporterii sunt uniți din nou și cred că asta poate fi cheia succesului.



În 2003, a fost un dineu pentru echipă, oficiali și invitați, dar cel mai important e că toată lumea s-a strâns la stadion. Toată Calea Giulești a fost blocată și s-a cântat până dimineața. A fost o sărbătoare rapidistă. Sunt sigur că, dacă noi vom reuși să câștigăm din nou campionatul, cred că o să fie o sărbătoare grandioasă. Inaugurarea stadionului și Centenarul au fost organizate foarte bine, lumea a gustat ceea ce clubul a oferit.



"Avem o colecție de vinuri pe care o pregătim pentru acest eveniment"

Nico (n.r. - Daniel Niculae) e cel mai bun cântăreț, are voce și are prezență de scenă. El cântă, ar putea să aibă un recital, e binevenit mereu. Dansatori buni sunt cam toți, cine are tehnică pe teren cred că e și foarte bun dansator. Nu vreau să mă grăbesc, dar avem o colecție de vinuri pe care o pregătim pentru acest eveniment. Avem un spectacol grandios pe care îl pregătim, avem niște artiști în minte. Îl gândim, deocamdată nu am început să intrăm în profunzimea lucrurilor. E o licărire de speranță, începem ușor-ușor să ne gândim ce am putea să facem dacă se întâmplă o asemenea bucurie.



Trăind în Giulești, am avut un moment de mare bucurie când a debutat Nae Stanciu la Rapid. El fiind, ca și noi, un copil care a crescut pe străzile din Giulești. A fost un simbol a nostru, al tuturor copiilor care locuiam acolo și iubeam Rapidul. S-au schimbat timpurile, avem fotbaliști foarte buni în echipa actuală, băieți cu un caracter frumos, dar nu îi putem considera ca unul dintre noi. Ultimul idol pe care l-am avut și e greu să-l mai egaleze cineva a fost Săpunaru. Idolii pe care i-am avut eu au fost așa: Ion Goanță, Nae Stanciu, Iulian Chiriță, Daniel Pancu și Crisi Săpunaru", a declarat antreprenorul rapidist pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea, capturi Pro TV Sport

