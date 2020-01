Gigi Becali, oferta OFICIALA pentru atacantul mult dorit! Ce suma a oferit patronul ros-albastrilor in schimbul jucatorului

Din articol Nu este prima oara cand Becali isi manifesta interesul pentru Adrian Petre

Gigi Becali cauta un inlocuitor pentru Harlem Gnohere.

FCSB este la un pas sa se desparta de Gnohere si Gigi Becali ii cauta deja un inlocuitor. Conform celor de la gsp, patronul ros-albastrilor le-a trimis in scris o propunere celor de la Esbjerg, pentru atacantul Adrian Petre.

Romanul de 22 de ani are 3 goluri in 15 meciuri pentru danezi in acest sezon. Potrivit aceleiasi surse, oferta lui Gigi Becali de 500.000 de euro a fost refuzata, fiind considerata inacceptabila de cei de la Esbjerg. Clubul nici nu se gandeste sa ii dea drumul lui Petre pentru o suma mai mica de 3 milioane de euro.

Nu este prima oara cand Becali isi manifesta interesul pentru Adrian Petre

Becali a vrut sa il aduca pe atacantul celor de la Esbjerg inca de cand acesta evolua pentru UTA Arad. In 2018 a refuzat sa ofere 500 de mii de euro in schimbul sau, suma pe care o cereau danezii. Dupa prestatia buna pe care a avut-o la Campionatul European U 21, danezii au refuzat suma de 1,5 milioane de euro pe care o oferea Becali si au cerut dublu, iar mutarea a picat din nou.