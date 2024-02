Bergodi visează la titlu după 5 victorii consecutive cu Rapid: "Acum e parfum! Apărarea te face campion"

După 0-0 la pauză, Rapid a obținut victoria în actul secund după golurile marcate de kosovarii Ermal Krasniqi (54') și Albion Rrahmani (66').

Reacția lui Cristiano Bergodi după Rapid - FC Hermannstadt 2-0

Cristiano Bergodi s-a arătat foarte mulțumit de reacția elevilor săi din repriza secundă, dar și de faptul că Rapid a înregistrat o nouă victorie fără gol primit. Antrenorul giuleștenilor spune că succesul pune presiune pe liderul FCSB, care va juca luni pe terenul Universității Cluj.

Tehnicianul italian a ținut să sublinieze perioada complicată de la finalul anului trecut, când nu s-a putut baza pe Claudiu Petrila și Albion Rrahmani, accidentați - o situație complet diferită față de ce din prezent, când Rapid are o mulțime de soluții în lot.

"Concluzii numai pozitive. Suntem bucuroși pentru că am câștigat și acest meci foarte greu. În prima repriză erau cu un fundaș în plus și ne-a fost greu să-i desfacem, dar echipa noastră s-a comportat foarte bine tactic. Se pare că am îmbunătățit acest aspect.

La pauză le-am spus să aibă încredere și să joace mai puțin individual decât colectiv. Se pare că au înțeles bine și au avut încredere. În a doua repriză am intraat foarte bine și au fost două acțiuni foarte frumoase la cele două goluri. E greu de desfăcut o echipă ca asta.

Contează mult că nu primim gol. E vorba aceea... atacul e pentru suporteri, iar apărarea te face să câștigi campionatul sau meciuri. Am îmbunătățit acest aspect, toată echipa face faza de apărare, chiar dacă am jucat ofensiv, cu Papeau, cu Krasniqi și cu doi atacanți adevărați.

Fiecare meci pe caare îl câștigi pune presiune pe FCSB și pe celelalte echipe din spatele nostru. Pentru noi e important să câștigăm la Iași acum. E un drum bun, echipa a crescut încet, încet, iar faptul că am reglat niște lucruri jucând cu două vârfuri e un merit al băieților.

Acum e parfum (n.r - lotul și numeroasele variante de pe bancă)! În noiembrie și decembrie am staat fără Petrila și Krasniqi, dar nimeni nu ne-a dat credit că am rămas sus, mereu am fost pe 3, pe 4, iar ăsta e un merit. Două luni, nu un singur meci! Scoateți doi jucători de la celelalte echipe care luptă pentru titlu și vedeți.

FCSB e departe, dar vom vedea. Fiecare meci câștigaat pune presiune. Eu cred că vaa fi un play-off foarte, foarte bun, spectaculos", a spus Cristiano Bergodi.

Rapid are 5 victorii în primele 5 etape din 2024 și a ajuns la 48 de puncte, cu șase sub liderul FCSB, care are un meci mai puțin.