BREAKING NEWS | PLEACA BIZONUL! Atacantul are DOUA OFERTE sa plece de la FCSB! CU CINE NEGOCIAZA 

Harlem Gnohere nu a plecat cu FCSB in cantonamentul din Spania.

Delegatia ros-albastra a plecat in cantonamentul din Marbella fara Harlem Gnohere. Conform surselor www.sport.ro, atacantul FCSB-ului are deja doua oferte: una din Turcia si inca una din Arabia Saudia.

Oferta din Turcia se ridica la 500.000 de euro, in timp ce arabii ofera mai mult pe "Bizon", 700.000 de euro. Dupa cum declara zilele trecute, patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, va incerca sa obtina o suma cat mai mare in schimbul atacantului.

Harlem Gnohere s-a transferat la echipa lui Becali in 2017 si a jucat 110 meciuri pentru FCSB, in care a inscris 51 de goluri. In acest sezon a jucat 16 meciuri in tricoul ros-albastrilor, in care a reusit sa inscrie de 6 ori. Cota "Bizonului" se ridica la 2 milioane de euro, conform Transfermarkt.