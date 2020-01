ULTIMA ORA | Sa vina seicii! Gigi Becali isi freaca mainile de bucurie! Florinel Coman a primit un premiu URIAS! Ce performanta a reusit "perla" cea mai scumpa a patronului de la FCSB

Florinel Coman a fost premiat de catre FRF.

Jucatorul celor de la FCSB, Florinel Coman, a primit astazi premiul pentru "Golul Anului 2019" din partea FRF. Fotbalistul a facut un EURO U 21 memorabil, iar intre timp a debutat si la nationala mare. Acesta a fost premiat pentru reusita din meciul cu Anglia de la Campionatul European U 21. Golul sau a adunat cele mai multe voturi pe pagina de Facebook a Echipei Nationale, competitie care s-a desfasurat pe toata durata lunii decembrie.

Florinel Coman si George Puscas au fost cei doi finalisti, Puscas fiind selectat pentru golul din meciul cu Feroe, de la nationala mare, in preliminariile Euro 2020.

"Multumesc tuturor suporterilor care m-au votat. A fost un an greu in care am muncit foate mult. Din fericire s-au vazut si performantele. Am intrat in joc intr-un moment cheie, am scos acel penalty si apoi am vazut reactia fanilor romani care ne-au incurajat, am vazut fericirea pe chipul lor. E un sentiment placut cu care nu m-am mai intalnit. Cred ca EURO 2019 m-a lansat, dupa acel turneu am avut o incredere foarte mare", a spus Florinel Coman.