"Vreau sa il fac golgheter, sa plece de aici!" FABULOS! Budescu il pune pe HOLD pe Gigi Becali! Atacantul si-a stabilit un obiectiv la care nu te asteptai vreodata! De ce vrea sa ramana la Astra

Budescu a vorbit despre situatia de la Astra si despre un eventual transfer al sau.

Echipa antrenata de Bogdan Andone, Astra Giurgiu, a plecat astazi in cantonament in Antalya unde va disputa 4 meciuri amicale. Adversarii giurgiuvenilor vor fi Victoria Koln (Germania), Szeged (Ungaria), LKS Lodz (Polonia) si Lech Poznan (Polonia).

La plecarea de pe aeroport, Constantin Budescu a vorbit despre situatia sa si despre obiectivele pe care le are cu Astra pana la finalul sezonului. Acesta spune ca principalul sau obiectiv este sa il faca golgheter pe colegul sau, Denis Alibec.

"Am cel mai mare bagaj pentru ca mi-am cumparat un GYM-ready de ala. In rest nu am niciun gand. Nimic special, sa jucam la fel cum am terminat anul trecut, sa jucam bine, sa avem cat mai multe victorii si sa ne indeplinim obiectivul. Decoamdata ne gandim sa ramanem acolo, dupa care o sa inceapa play-off-ul si sa ne clasam in primele 3. Nu am discutat nimic in aceasta vacanta, m-au sunat niste oameni, dar am preferat sa imi vad de vacanta linistit. Nu m-am gandit la nimic, o sa merg sa ma pregatesc in cantonament si o sa vedem ce se va intampla. Vreau sa il scot pe Denis golgheter, asta e obiectivul meu, sa plece si el de aici. Poate din vara ar putea pleca, acum suntem bine aici si daca ne indeplinim obiectivul, acela sa terminam in primele 3, poate pleca linistit. Nu m-am gandit sa plec cand am venit aici, am un contract valabil pe 2 ani, vedem dupa ce se va intampla", a declarat Constantin Budescu.

Intrebat ce ar alege dintre CFR si FCSB, Budescu a spus ca nu este in postura de a alege. Acesta a spus ca discutat cu Gigi Becali despre o revenire a sa la FCSB, insa in acest moment nu se pune problema.

"Nu stiu, nu sunt in postura de a alege deocamdata. Stiu ca s-a vorbit pe la televizor, am discutat atunci cand am venit, i-am spus ca nu este cazul, vom vorbi pe viitor", a mai spus Budescu.