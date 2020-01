"Ma critica Gigi Becali, mergem mai departe!" Miron NU se teme de patronul ros-albastrilor! Primele DECLARATII ale jucatorului lui FCSB despre transfer

Andrei Miron (25 ani) este ultimul transfer facut de FCSB, de la Botosani.

Fundasul a semnat cu formatia ros-albastra, insa pleaca in cantonament cu Botosani, alaturi de care va mai juca inca 3 meciuri. La plecarea spre Antalya, Miron a vorbit despre transferul la echipa lui Gigi Becali, dar si despre obiectivele pe care le are.

"Merg cu Botosani in cantonament, trebuie sa ma pregatesc bine, mai am de jucat 3 meciuri si sper sa ne calificam in play-off.

Asa s-au inteles patronii. Prima data am zis ca vreau sa fac antrenamentul cu FCSB, dar nu s-a putut, asa ca merg in cantonament cu Botosani si ma pregatesc bine pentru anul asta.

Am vrut sa vin acolo pentru ca este un club mare, care vrea performanta si sper sa demonstrez ca am valoare si ca pot sa joc la FCSB. Domnul Becali mi-a zis sa ma pregatesc bine, indiferent de unde ma duc si cand intru in teren sa demonstrez ca pot juca la echipa.

Am ramas la Botosani, asa ne-am inteles. Sunt concentrat, vreau sa joc bine si sa calific echipa in play-off. Vreau sa imi fac treaba aici, in meciurile care au mai ramas.

Cand ajung la FCSB, atunci cand mi se ofera sansa vreau sa demonstrez ca merit sa joc acolo. Nu imi este teama, ma critica Gigi Becali, mergem mai departe! E echipa dansului, el baga bani. Te critica, te lauda, asa e in fotbal. Ma duc sa imi fac treaba, cat putem.

Am vorbit cu cativa baieti, am multi prieteni. Sper sa ma integrez cat mai repede. M-au incurajat, felicitat. Au zis ca ma asteapta la echipa. Orice jucator din Romania isi doreste sa joace la o echipa cum e FCSB.

Obiectivul meu este sa prind loc in echipa. Baietii de la Botosani se bucura ca merg cu ei la antrenament. Mi-as dori sa prindem play-off-ul.

Nu am vorbit cu nimeni de la club. Doar am semnat contractul si atat. Nu stiu cine m-a dorit la FCSB, probabil oamenii de acolo, antrenorul, patronul.

La titlul se bat echipele care se bat in fiecare an: Craiova, CFR si FCSB", a declarat Andrei Miron.