Decizia care l-a scos din minti pe Edi Iordanescu! Antrenorul celor de la Medias a luat FOC si i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali! Ce i-a spus si de la ce a pornit totul

Edi Iordanescu i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali.

Antrenorul celor de la Gaz Metan Medias, Edi Iordanescu, este suparat pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB pentru faptul ca nu l-a lasat pe Darius Olaru sa evolueze pana la vara sub comanda sa la Medias. Becali l-a transferat si pe Miron, de la Botosani, insa acesta va veni sub comanda lui Vintila dupa ce se va termina sezonul regulat.

Gaz Metan Medias se afla pe locul 5 in Liga 1 si are sanse destul de mari pentru a ajunge in play-off. Darius Olaru a fost jucator de baza la Medias, iar transferul sau la FCSB ar putea constitui o lovitura pentru echipa antrenata de Edi Iordanescu, in sensul ca jocul acestora nu ar mai putea fi la fel de consistent si ar putea rata prezenta in play-off.

Potrivit Fanatik, Edi Iordanescu s-ar fi enervat si le-ar fi spus apropiatilor sai ca ar fi mai bine pentru FCSB ca Botosani sa fie in play-off.



"Probabil e mai bun Botosani in play-off decat Gaz Metan", a spus Edi Iordandescu