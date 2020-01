Decizie de ULTIMA ORA luata de Gigi Becali! Patronul celor de la FCSB s-a hotarat ce va face cu Cristi Manea! Ce se intampla cu fundasul care a castigat de doua ori titlul in Romania

Gigi Becali a lamurit situatia lui Cristi Manea.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a lamurit situatia fundasului imprumuatat de la Apollon Limassol. Acesta spune ca nu mai are unde sa joace la FCSB, iar cel mai probabil acesta va pleca de sub comanda lui Vintila. Fotbalistul nu a impresionat in tricoul ros-albastrilor, acesta evoluand doar in 4 meciuri in tricoul vicecampioanei Romaniei in toate competitiile. In locul sau a fost preferat Valentin Cretu, care a avut evolutii mult mai consistente decat Manea.

In cazul in care Manea l-ar fi impresionat pe Becali prin evolutiile sale, acesta ar fi trebuie sa scoata din buzunar 2 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv de la Apollon, formatie cu care mai are contract parafat pana in anul 2021.

3,20 milioane de euro este cota lui Cristi Manea (22 de ani) pe transfermarkt.com

"Pentru Manea s-a terminat! Nu mai are unde sa joace la noi! Nicio sansa", a spus Becali pentru Fanatik