"O sa vedeti voi!" Gigi Becali, reactie SENZATIONALA dupa ce a aflat ca Mutu va fi antrenorul nationalei de tineret! Ce spune patronul celor de la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre numirea lui Mutu la nationala de tineret.

Adrian Mutu este propunerea pentru a deveni noul antrenor al nationalei U21, dupa ce Mirel Radoi a mers echipa mare si a lasat postul vacant. Pe lista FRF s-au mai aflat si Costel Enache si Florin Bratu.

Mutu a mai antrenat la FC Volutari si la echipa de tineret al Al Wahda (Abu Dhabi). Inainte de a fi antrenor, in perioada 2017-2018, Adiran Mutu a fost manager sportiv in cadrul FRF, avand in responsabilitate relatia echipei nationale cu cluburile din tara si strainatate.

Propunerea Comisiei Tehnice va fi analizata mari, 14 ianuarie. Cel mai probabil, asa cum s-a intamplat si in cazul lui Radoi, acest pas este doar o formalitate.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a comentat despre propunerea lui Adrian Mutu pentru a prelua banca nationalei de tineret si spune ca nu il intereseaza acest lucru. Acesta a spus ca va fi cu ochii pe nationala mare intrucat "perlele" sale vor evolua pentru nationala lui Radoi.

"Ma crezi ca nu ma intereseaza? Chiar nu ma intereseaza. Habar nu aveam ca e Mutu si nu am ce sa zic. Sa fie sanatos, sa aiba bafta si cu asta basta. La Euro era antrenor Mirel Radoi, finul meu. Pai cum sa nu ma uit si cum sa nu ma rog pentru binele lui. Mai mult, pentru ca nu reusise la FCSB, imi doream tare mult sa reuseasca si sa aiba rezultate, pentru ca e un om bun si stiu cat merita. Acum o sa fiu cu sufletul la gura cand va juca nationala mare, mai ales ca acolo o sa-i am pe Coman, Man si o sa mai vedeti voi", a spus Gigi Becali, la Prosport.