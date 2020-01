Situatie incredibila la FCSB! Jucatorii l-au rugat pe Gigi Becali sa-i ia si pe ei in cantonament! :) "Poate ii vede cineva si pe ei"

Din articol Gigi Becali le-a facut bagajele mai multor jucatori

Situatie comica la FCSB, inainte de plecarea in cantonamentul din Spania.

FCSB va merge in cantonament la Marbella si mai multi jucatori au fost anuntati ca nu vor face deplasarea in Spania pentru stagiul de pregatire. Pe langa Salomao, Belu, Moutinho si Stan, Bogdan Vintila a decis in aceasta dimineata sa renunte si la Manea si Adi Popa.

Jucatorii au apelat la patron pentru a fi luati in cantonament, in speranta ca vor putea prinde un transfer mai usor si vor fi cu pregatirea la zi. Gigi Becali a vorbit cu Vintila si cei doi vor face deplasarea la Marbella in cele din urma.

"Asa este. Manea si Popa nu au intrat in vederile lui Vintila pentru cantonament. Am vorbit cu ei si am acceptat sa plece cu echipa pentru a-i ajuta, poate ii vede cineva si pe ei. Am vrut sa ii ajut", a spus Gigi Becali pentru fanatik.

Patronul ros-albastrilor a anuntat ca este dispus sa renunte la mai multi jucatori, printre care se regaseau Cristi Manea si Adi Popa:

"Pe Diogo Salomao, Claudiu Belu, Thierry Moutinho, Alexandru Stan si Adi Popa si inca cativa i-am propus mai multor cluburi, printre care Gaz Metan sau FC Voluntari. Cine vrea sa-i ia, sa-i ia! Am vorbit si cu Edi Iordanescu, cu Mihai Teja, cu toata lumea.

Eu nu-i dau afara. Le platesc diferenta de salariu daca vor pleca. Daca nu, vor sta si isi vor lua banii. Nu pacalesc pe nimeni, nu imi bat joc de jucatori"