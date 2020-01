"O sa rezolv aceasta problema!" Ii da Miron planurile peste cap lui Gigi Becali? Fundasul incalca regula numarul UNU din regulamentul disciplinar de la FCSB! Declaratia care il va scoate din minti pe Becali

Andrei Miron a vorbit despre transferul sau la FCSB.

Transferul fundasului de la Botosani la FCSB este aproape oficializat. Jucatorul mai trebuie sa evolueze pentru moldoveni trei meciuri si apoi va face pasul la echipa ros-albastra. Acesta a oferit primele declaratii dupa ce s-a inteles cu FCSB si spune ca are cateva kilograme in plus, dar va rezolva aceasta problema. Totodata, acesta inca nu stie daca va pleca in cantonament cu FCSB sau cu FC Botosani.



"Am avut o intelegere cu patronul de la Botosani, a promis ca la prima oferta o sa ma lase sa plec. Am reusit aceasta trecere la FCSB. Nu a fost greu, in mare parte stiam termenii contractului, m-am inteles foarte repede. Ramane de vazut ce se va intampla zilele urmatoare, daca o sa plec in cantonament cu FCSB sau cu Botosani.

Normal asa ar fi, sa ma duc cu FCSB in cantonament. Cand faci un cantonament cu echipa e altceva. Dar trebuie, sa discut si cu domnul Iftime. Daca nu va fi de acord, da. Nu cred ca va fi alta solutie. daca nu accepta. Eu zic ca o sa fiu 100& apt fizic la FCSB si o sa vada toata lumea acest lucru. Probabil am avut cate un kilogram, doua, dar eu cred o sa rezolv aceasta problema", a declarat Andrei Miron la telekomsport.

Andrei Miron: "Ma duc acolo cu gandul sa joc!"

Andrei Miron a avut si un mesaj pentru Gigi Becali in momentul in care s-au pus la negocieri. Acesta i-a transmis ca vin cu gandul sa joace cat mai mult la FCSB.



"Cu gandul sa joc, ma duc sa ajut echipa sa ne indeplinim obiectivele, sa castigam campionatul si sper sa ma impun, sa nu dezamagesc. Mi-a transmis (n.r Gigi Becali) indiferent unde o sa fac cantonamentul, la FCSB sau la FC Botosani, eu trebuie sa ma pregatesc suta la suta, pentru ca o sa fie foarte greu daca nu o sa fac acest lucru si o sa aiba foarte mare nevoie de mine.

Sunt doi fundasi foarte buni ai Ligii 1, e un cuplu bun. Dar eu merg, ma pregatesc si cand o sa mi se ofere sansa, intru si vreau sa demonstrez ca am valoare. Este o presiune in plus, dar pe mine nu ma sperie. Ma duc cu ganduri mari la FCSB si sper sa obtinem titlu", a mai spus Andrei Miron.