Gigi Becali, noi detalii despre interesul pentru Varela: „I-am zis lui MM: 'Dacă nu merge la ei, poate vine la noi!'” 

Fundașul care a mai evoluat în România în perioada 2012-2016 a fost dorit de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova în această iarnă. Chiar patronul oltenilor a dezvăluit interesul pentru el, fiind chiar principalul său obiectiv, însă mutarea a căzut.

Ulterior, au apărut informații conform cărora FCSB s-ar fi interesat de Varela, care poate semna gratis din vară.

Reacția lui Gigi Becali în cazul interesului pentru Varela



Deși inițial a dezvăluit că nu știa nimic legat de fundașul de 34 de ani, Gigi Becali a vorbit la „Ora exactă în sport” despre fotbalistul pe care l-a mai avut la echipă. Finanțatorul a declarat că a existat o discuție despre Varela, pe care a purtat-o cu Mihai Stoica, imediat după ce a auzit de interesul lui Mihai Rotaru pentru fotbalistul portughez.

Gigi Becali a spus că i-a transmis managerului general să analizeze situația lui Varela, în încercarea de a-l convinge să semneze cu FCSB, dacă a refuzat-o pe Universitatea Craiova.

„Nu m-a interesat, eu nu știu așa ceva. A fost discuția aia, l-am auzit eu pe Rotaru că a spus că a negociat cu el și că nu a putut să îl ia. Eu am intervenit, i-am zis lui MM: 'Băi, vezi care e treaba, dacă nu merge la ei, poate la noi vine!'

Nu mi-a mai dat MM niciun răspuns în acest sens”, a declarat Gigi Becali la PRO X.

Declarațiile lui Mihai Rotaru despre Fernando Varela



"Am încercat să-l aducem pe Varela de la PAOK, a căzut. A fost ținta numărul unu a noastră, două săptămâni am muncit la el. Am încercat, din păcate nu s-a reușit. PAOK a fost de acord, dar a picat", a spus Mihai Rotaru, la Digisport.

Crescut în Portugalia, Varela s-a remarcat în fotbalul românesc, mai întâi la FC Vaslui (2012-2013), iar ulterior la FCSB (2013-2016). Alături de formația bucureșteană, fundașul a strâns 117 meciuri, 12 goluri și trei trofee: două titluri în Liga 1 și o Cupă a României.

Reacția lui Toni Petrea în cazul transferului lui Varela



Întrebat despre discuțiile apărute legat de un posibil transfer al lui Fernando Varela, fundașul de 34 de ani care a mai evoluat în România în perioada 2012-2016, tehnicianul roș-albaștrilor nu a ezitat să ofere un răspuns clar.

„Au apărut ceva discuții despre Varela, dar nu cred că e cazul să vorbim despre venirea lui aici. Din ce știu eu, el are alte planuri și nu cred că e cazul să ne facem vreun gând la eventualitatea transferului său”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă.