Florin Tănase (30 de ani) a susținut că el și coechipierii săi au fost lipsiți de curaj în derby-ul FCSB - Dinamo (0-0), motiv pentru care nu au reușit să își creeze ocazii de gol împotriva marii rivale.

Florin Tănase, dezamăgit după FCSB - Dinamo 0-0

Totodată, Tănase a recunoscut că roș-albaștrii așteaptă nerăbdători pauza de iarnă pentru a se odihni și a se redresa după o primă parte a sezonului dezamăgitoare.

„Foarte mult nu ne ajută. Am jucat pe teren propriu. E derby, dar trebuia să câștigăm acest meci. După cum a decurs jocul e un rezultat echitabil. Trebuie să continuăm să mergem înainte.

De mult nu a mai fost un derby atât de urât. Păcat de fanii noștri care au venit într-un număr mare pe această ploaie. Ne mare rău și rămâne să analizăm ce facem bine și ce nu.

Ne lipsesc mingile care să scuture plasa. Trebuie să luăm deciziile cele mai bune în momentele-cheie și așa o să transformăm mai multe ocazii.

Așteptăm cu nerăbdare pauza la ce jumătate de sezon am avut. Păcat! La fotbal trebuie să joci având curaj. Altfel cu frică nu se poate.

Astăzi, cel puțin, s-a văzut că nu am jucat având curaj. Când aveam suporterii în spate aveam ocazii multe. Astăzi nu am făcut asta. Mereu a fost presiune din partea patronului, dar s-a jucat având curaj”, a declarat Florin Tănase, la flash-interviuri.

Derby fără gol în FCSB - Dinamo

FCSB, campioana en-titre a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu rivala Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.