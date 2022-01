Ce a declarat Gigi Becali despre numirea lui Edi Iordănescu pe banca naționalei

Edi Iordănescu a fost numit în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, a anunţat, marţi, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă susţinută la Centrul de la Mogoşoaia.

În vârstă de 43 de ani, Edward Iordănescu, fiul fostului selecţioner al României, Anghel Iordănescu, era liber de contract din 14 noiembrie 2021, atunci când s-a despărţit de comun acord de clubul FCSB. Edi preluase gruparea bucureşteană la 18 august 2021, iar în cele trei luni ale mandatului său a înregistrat în cele 12 partide din Liga 1 şi Cupa României 8 victorii, 2 egaluri şi 2 înfrângeri.

Gigi Becali: "Edi e un antrenor bun"

Gigi Becali s-a limitat în urmă cu două zile să pedaleze doar pe câteva declarații de curtoazie.

"Edi e un antrenor bun, un antrenor care cunoaște, știe, a făcut treabă la noi, dar pe mine nu mă mai interesează cât e conducerea asta la Federație (n.r. - Răzvan Burleanu președinte). Din moment ce ei condamnă, ei fac, ei dreg, nu mă mai interesează", a declarat Gigi Becali, duminică seara, la televiziunea Digi Sport.

Ce spunea Becali când Iordănescu a plecat de la FCSB

"Pe Iordănescu nu l-am dat eu afară, a plecat el. Dacă îl dădeam afară, trebuia să dau banii, adică 500.000 de euro clauza. Şi chiar dacă ar fi aşa, ce, am încălcat legea? Care rezultate a avut? Ce a făcut? Nu a obţinut 22 de puncte din 24... Sunt 22 din 29. Mie nu-mi convine. A venit el când aveam 7 puncte distanţă faţă de CFR Cluj. Acum sunt 8. Aşa facem noi socoteala. Nu am încercat să-l conving să mai rămână. Nu îmi pare rău că a plecat. Foarte bine dacă jucătorilor le pare rău. Eu nu regret că a plecat, mai bine că am scăpat.

Ce să fac? Să-l ţin legat? Cum să-l conving? Chiar îi găsesc scuze, că a fost Covid, că a lipsit Coman, ba accidentări... a ajutat Dumnezeu şi am ajuns unde suntem, că puteam fi şi mai rău. Dar asta nu înseamnă că eu, ca patron, nu am voie să spun că nu joacă echipa... că altfel el se supără şi activează o clauză şi banii îi donează la oameni. Păi tu te joci cu mine?

De la el au plecat toate tâmpeniile astea şi s-au iscat toate nebuniile astea. Că, vezi Doamne, a fost lezat c-am spus că nu joacă echipa. Păi tu eşti antrenor şi comunici cu şefii de galerie? Aşa se face? El credea că o să-l ţină galeria (n.r. - în funcţie). Ai ceva la cap? Păi galeria te ţine vreodată? Ce, suntem la Partidul Comunist Român, să mergem la sindicat?", afirma Becali, pe 15 noiembrie.