Darius Olaru a primit cartonaș galben în minutul 59 pentru proteste la adresa arbitrului Marian Barbu.

Gigi Becali confirmă amenda de 10.000 de euro pentru Darius Olaru

Căpitanul de la FCSB i-a reproșat centralului că dictează mult prea ușor faulturi în favoarea lui Dinamo, moment în care Barbu a scos cartonașul.

Gigi Becali anunțase cu câteva zile în urmă faptul că toți jucătorii de la FCSB vor fi amendați cu 10.000 de euro în cazul în care vor mai fi avertizați pentru proteste, dar la finalul meciului, Darius Olaru a reacționat zâmbind când a fost întrebat despre acest lucru.

Totuși, patronul de la FCSB a anunțat că se va ține de cuvânt, iar căpitanul de la FCSB va primi o amendă record.

”Amendă 10.000 de euro! (n.r. pentru Darius Olaru) V-am spus eu ceva vreodată și după am zis nu? Dacă am zis, e 10.000 de euro amendă (n.r. pentru galbenul văzut pentru proteste)”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Ce a spus Darius Olaru despre amendă

”I-am spus arbitrului că a fost cam sensibil. Am întrebat câte faulturi mai face și mi-a dat galben, atât i-am zis. A zis că am țipat la el. E normal să fie tensiune, e un derby.

(n.r. întrebat dacă va fi amendat cu 10.000 de euro) Poate de asta ne dau galben, că au văzut în presă și așteaptă. Poate vorbesc, îi dau lui jumate și nu mai plătesc amenda data viitoare. Mi-a spus că am țipat la el, atât”, a spus Darius Olaru.

