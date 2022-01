Reacția lui Toni Petrea când a fost întrebat despre transferul lui Varela: „Au apărut ceva discuții!”

Roș-albaștrii joacă în primul meci al anului cu liderul CFR Cluj și speră să încheie seara victorioși, astfel încăt să se mai poată apropia în clasament. 10 puncte le despart pe cele două echipe.

Toni Petrea a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu echipa lui Dan Petrescu, iar acolo a prefațat meciul, dar a răspuns și la unele dintre subiectele momentului, printre care și zvonurile interesului FCSB-ului pentru Fernando Varela.

Reacția lui Toni Petrea în cazul transferului lui Varela



Întrebat despre discuțiile apărute legat de un posibil transfer al lui Fernando Varela, fundașul de 34 de ani care a mai evoluat în România în perioada 2012-2016, tehnicianul roș-albaștrilor nu a ezitat să ofere un răspuns clar.

„Au apărut ceva discuții despre Varela, dar nu cred că e cazul să vorbim despre venirea lui aici. Din ce știu eu, el are alte planuri și nu cred că e cazul să ne facem vreun gând la eventualitatea transferului său”, a declarat Toni Petrea la conferința de presă.

Universitatea Craiova, interesată și ea de Fernando Varela



Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a dezvăluit că a încercat, în această iarnă, să-l transfere pe Varela de la PAOK. Finanțatorul oltenilor a dezvăluit că Varela a fost principaul său obiectiv pe piața transferurilor, însă mutarea a căzut.

"Am încercat să-l aducem pe Varela de la PAOK, a căzut. A fost ținta numărul unu a noastră, două săptămâni am muncit la el. Am încercat, din păcate nu s-a reușit. PAOK a fost de acord, dar a picat", a spus Mihai Rotaru, la Digisport.

Răspunsul lui Gigi Becali în cazul transferului lui Varela



Fundașul a intrat în ultimele șase luni de contract, iar la vară ar putea semna gratis cu orice club își dorește. Întrebat despre un posibil interes pentru revenirea jucătorului care a jucat trei ani pentru echipa sa, Gigi Becali a evitat să ofere un răspuns clar, punctând că nu știa că Varela a intrat în ultimele luni de contract.

„Nu știu nimic, azi am aflat și eu (că Varela a intrat în ultimele șase luni de contract). De ce să spun ceva ce nu știu? (vizavi de un posibil transfer)”, a spus Gigi Becali pentru sport.ro și PRO TV.

Crescut în Portugalia, Varela s-a remarcat în fotbalul românesc, mai întâi la FC Vaslui (2012-2013), iar ulterior la FCSB (2013-2016). Alături de formația bucureșteană, fundașul a strâns 117 meciuri, 12 goluri și trei trofee: două titluri în Liga 1 și o Cupă a României.