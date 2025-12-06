FCSB – Dinamo ne-a oferit o remiză albă și înghețată! Pentru că pe Arena Națională, unde s-au aflat 28,510 spectatori în tribune, egalul a fost fără goluri. Adică, fără sare și piper.

Și, totuși, meciul a avut ritm și a demonstrat, încă o dată, că Dinamo nu mai are niciun fel de complex de inferioritate în fața campioanei. Din contră! În mai toate interviurile de după derby, „câinii“ s-au arătat dezamăgiți că n-au câștigat. Inclusiv puștiul Adrian Caragea a avut un discurs plin de tupeu – în sensul bun al cuvântului – după cum Sport.ro a arătat aici.

Kopic: „Am acest sentiment că ar fi trebuit să câștigăm“

Antrenorul Zeljko Kopic, de obicei mai reținut în declarații, a lăsat de înțeles că, după aspectul jocului, Dinamo ar fi meritat victoria.

„Sunt mulțumit de cum am jucat, cum am luptat. Au fost destule lucruri pozitive. Dacă am fi avut niște reacții mai bune, în ultimii 30 de metri, ar fi fost și mai bine. Sunt satisfăcut cu acest punct, dar am și acest sentiment că am fi putut câștiga acest meci. Știam că e o partidă foarte importantă pentru FCSB. Jucătorii noștri ofensivi au făcut o muncă bună și în defensivă. Am ratat câteva situații bune și am fi putut fi mai periculoși. Sunt mulțumit de tot, mai puțin de ultima pasă, în unele momente. Am avut stabilitate în joc, nu ne-am creat foarte multe ocazii, dar, per ansamblu, am jucat bine. Am fost foarte mulțumit de Soro. A jucat un rol important în atac“, a declarat Kopic.

Acesta a fost întrebat și despre cele două pierderi suferite de Dinamo, după derby, așa cum Sport.ro a explicat aici. „Sunt lucruri normale. Deja, suntem în etapa a 19-a. Suspendările fac parte din joc“, a afirmat tehnicianul croat.

Kopic s-a referit și la cazul jucătorilor care sunt pasibili de convocare la echipele lor naționale pentru Cupa Africii. „Cine va fi convocat, va rata doar meciul din ultima etapă. Atât“. În ultima rundă din 2025, Dinamo va juca, în deplasare, cu UTA, la Arad. Meciul e programat pentru 20 decembrie (ora 20:00).

