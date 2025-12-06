Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa cu numărul 14 din primul eșalon al Italiei, Serie A, pe ”Giuseppe Meazza” din Milano. La capătul celor 90 de minute, trupa lui Cristi Chivu s-a impus cu 4-0.



Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 11, Marcus Thuram a majorat diferența în minutul 59, iar Hakan Calhanoglu (minutul 81) și Carlos Augusto (minutul 86) și-au trecut și ei numele pe tabela de marcaj în actul secund.



Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a zdrobit-o pe Como în Serie A: ”Răspuns pentru contestatari”



După meci, publicația TuttoMercatoWeb l-a punctat cu nota 7,5 pe Cristian Chivu pentru maniera în care tehnicianul român a pregătit duelul cu Como.



”Un meci nu înseamnă cu siguranță nimic și este mult prea devreme pentru a da un verdict, dar el le răspunde celor care susțineau că Fabregas era cea mai bună opțiune pentru Inter în vară.



A pregătit perfect meciul, Como a fost devastată. Acum se bucură de o noapte singur în fruntea clasamentului”, au scris italienii.



În urma victoriei, Inter urcă, cel puțin temporar, pe primul loc în clasamentul Serie A cu 30 de puncte. Trupa lui Chivu a bifat 10 victorii și patru înfrângeri până acum.

