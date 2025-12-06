Meciul de pe Arena Națională a fost un somnifer pentru publicul de la TV. Dacă în tur cele două echipe au oferit un show puternic cu șapte goluri (4-3 pentru Dinamo), partida din returul sezonului regulat nu s-a ridicat deloc la nivelul așteptărilor.



FCSB și Dinamo au împărțit punctele și au dăruit un rezultat perfect pentru echipele din fruntea clasamentului: Rapid, Botoșani și Universitatea Craiova, care încă nu și-au disputat jocurile din a 19-a rundă din campionat.



Gigi Becali s-a resemnat în privința ”perlei” sale de la FCSB: ”Nu mai merge, gata! Nu iubește fotbalul”



În direct la Prima Sport, Gigi Becali a vorbit despre Tavi Popescu, fotbalistul pe care odinioară cerea nu mai puțin de 50 de milioane de euro. Acum însă, patronul FCSB s-a resemnat în privința jucătorului care juca spectaculos în primii ani la gruparea roș-albastră.



În principal, Becali s-a legat de faza din minutul 49, când Tavi Popescu, intrat la pauză în locul lui Siyabonga Ngezana, a încercat să îl lobeze pe Epassy cu dreptul, dintr-o poziție favorabilă, doar că a trimit imprecis: peste poartă.



”L-am băgat pe George Popescu. Îți dai seama? Am vrut să-l schimb în minutul 75, poate câștigăm meciul. A pierdut toate mingile. Am vorbit cu MM și mi-a zis că nici n-avem cu cine să-l schimbăm. Nici nu știam ce să fac. El nu iubește atât de mult fotbalul încât să se dăruiască să sufere, să muncească.



E încă copilăros și nu se îmbărbătează. Nu mai merge, mă, cu floricele. Floricele face ăla care poate să le facă. Ce floricele faci tu? A pierdut toate mingile, deși a intrat proaspăt. De ce a încercat el boltă? Ia mingea, fă-o în dreapta, dă la poartă! El a încercat cu exteriorul.



Dacă ești jucător valoros, dai gol la faza asta. Sau driblezi și scoți 11 metri. Putea să oprească mingea și să intre în stânga, în dreapta, să facă ce vrea el”, a spus Gigi Becali.



FCSB și Dinamo, în clasament după derby-ul de pe Arena Națională



După meci, FCSB a urcat pe locul opt în clasament cu 25 de puncte. Roș-albaștrii se află la egalitate cu UTA (25p) și la o lungime de Farul Constanța (26p), doar că cele două încă nu și-au disputat meciurile din runda #19.



De cealaltă parte, Dinamo rămâne pe podium cu 35 de puncte, la o lungime față de FC Botoșani (36p), locul secund, și la trei de liderul Rapid (38p).



Derby-ul FCSB - Dinamo s-a încheiat pentru prima dată în 10 ani 0-0. În turul sezonului regulat, cele două echipe au avut o demonstrație de forță, tabela de marcaj a indicat 4-3 în favoarea ”câinilor” la capătul celor 90 de minute, atunci.

