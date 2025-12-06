Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: "Același idiot ca întotdeauna"

Neînvinsă de 11 meciuri în Serie A și cu doar 3 puncte sub Inter înaintea jocului, revelația Como a pierdut clar pe Stadio Giuseppe Meazza. Lautaro Martinez a deschis scorul după doar 11 minute și a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor, iar Marcus Thuram, celălalt om din atacul lui Inter, a făcut 2-0 în minutul 59. În ultimele 10 minute ale jocului au mai înscris Hakan Calhanoglu și Carlos Augusto.

Cristi Chivu, savuros când a fost întrebat despre modul în care a sărbătorit golul de 4-0 contra lui Como



Golul de 4-0 al lui Inter a fost sărbătorit de Chivu foarte energic pe marginea terenului. Întrebat după meci, la DAZN, despre modul în care a celebrat, românul a răspuns: "Nu știu, ce am făcut? Nu îmi amintesc. Mă bucur pentru băieții mei și pentru ceea ce fac în fiecare zi".



Ulterior, lui Chivu i-au fost arătate imaginile de la golul de 4-0: "Oh, iată, sunt același idiot ca întotdeauna. Mă bucur de acest grup fantastic. Am petrecut câteva luni la Parma și am învățat multe acolo. Încerc să dau acum ce am mai bun pentru Inter cu pasiune și entuziasm. Vreau să le transmit asta și băieților", a spus antrenorul lui Inter.

