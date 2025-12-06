Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: "Același idiot ca întotdeauna"

Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: Același idiot ca întotdeauna
Cristi Chivu are din nou motive de bucurie. Inter a revenit pe primul loc în Serie A, sâmbătă seară, după o victorie clară contra lui Como, scor 4-0.

Neînvinsă de 11 meciuri în Serie A și cu doar 3 puncte sub Inter înaintea jocului, revelația Como a pierdut clar pe Stadio Giuseppe Meazza. Lautaro Martinez a deschis scorul după doar 11 minute și a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor, iar Marcus Thuram, celălalt om din atacul lui Inter, a făcut 2-0 în minutul 59. În ultimele 10 minute ale jocului au mai înscris Hakan Calhanoglu și Carlos Augusto.

Cristi Chivu, savuros când a fost întrebat despre modul în care a sărbătorit golul de 4-0 contra lui Como

Golul de 4-0 al lui Inter a fost sărbătorit de Chivu foarte energic pe marginea terenului. Întrebat după meci, la DAZN, despre modul în care a celebrat, românul a răspuns: "Nu știu, ce am făcut? Nu îmi amintesc. Mă bucur pentru băieții mei și pentru ceea ce fac în fiecare zi".

Ulterior, lui Chivu i-au fost arătate imaginile de la golul de 4-0: "Oh, iată, sunt același idiot ca întotdeauna. Mă bucur de acest grup fantastic. Am petrecut câteva luni la Parma și am învățat multe acolo. Încerc să dau acum ce am mai bun pentru Inter cu pasiune și entuziasm. Vreau să le transmit asta și băieților", a spus antrenorul lui Inter.

Pentru Inter, care a urmat temporar pe primul loc, cu 30 de puncte, urmează un duel tare în Champions League contra lui Liverpool, pe teren propriu (marți, ora 22:00), iar ulterior meci în deplasare cu Genoa, în Serie A (duminică, 14 decembrie, ora 19:00).

Reacția lui Fabregas după ce a fost spulberat de Chivu în Inter - Como

La interviurile de după meci, Cesc Fabregas a susținut inițial că diferența dintre cele două echipe nu a fost una uriașă, însă ulterior a recunoscut că 4-0 a reprezentat un scor corect pentru ceea ce s-a întâmplat pe teren.

"Depinde cum vreți să priviți ceea ce s-a întâmplat. E greu de făcut o analiză după o astfel de înfrângere. Sincer, cu greu îmi găsesc cuvintele. Dacă spun ceea ce gândesc, oamenilor nu le va plăcea, dar din punct de vedere fotbalistic nu am văzut o diferență enormă între cele două echipe. Am văzut doi atacanți de clasă mondială ai lui Inter.

Cred că această înfrângere este bună dintr-un anumit punct de vedere. Când toată lumea vorbește frumos despre tine, nu prea mai crești. În schimb, o înfrângere usturătoare te poate ajuta.

Am pierdut contra unei echipe foarte puternice, scorul de 4-0 este meritat, iar Inter merită felicitări. Din nefericire, Inter a marcat în cel mai bun moment al nostru, iar la 3-0 am cedat, ceea ce e normal pentru o echipă tânără ca a noastră", a spus Cesc Fabregas, potrivit TMW.

