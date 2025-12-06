FCSB - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Să fie derby! Toate detaliile înainte de meciul ”de foc” de pe Arena Națională

FCSB - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Să fie derby! Toate detaliile &icirc;nainte de meciul &rdquo;de foc&rdquo; de pe Arena Națională Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
FCSB - DinamoFCSBDinamo
Din articol
  • ”Câinii” au un avans de zece puncte față de rivală înainte de meciul direct
  • FCSB s-a apropiat de zona play-off-ului după ultima etapă, dar trebuie să-și menajeze jucătorii și pentru meciul de joi cu Feyenoord
  • În tur, Dinamo a bătut-o pe FCSB cu 4-3

FCSB - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT

Campioana vrea să-și ia revanșa în fața rivalei după meciul din tur, pierdut cu 3-4. Este într-un moment bun, după victoria din ultima etapă, scor 2-1 cu Farul Constanța, care a dus-o pe locul nouă, cu 24 de puncte, mai aproape de zona play-off-ului.

De partea cealaltă, Dinamo este pe locul trei, cu 34 de puncte, și are nevoie de victorie pentru a se apropia de locurile fruntașe. O victorie ar fi foarte importantă pentru echipa lui Zeljko Kopic, având în vedere că, în această etapă, primele două clasate (FC Botoșani și Rapid) se vor întâlni în meciul direct.

Ambele echipe au ”punctat” la capitolul absențe înainte de această partidă. Dacă FCSB nu se poate baza pe David Miculescu, Daniel Bîrligea și Denis Alibec, Dinamo are și ea o listă lungă de indisponibili, începând cu Danny Armstrong și Alexandru Musi.

Zeljko Kopic, despre jucătorii de la FCSB

La conferința de presă premergătoare derby-ului, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a remarcat trei fotbaliști de la campioana en-titre: Florin Tănase, căpitanul Darius Olaru și Adrian Șut.

”Am mai spus în trecut că-mi place Tănase, modul lui de a juca. Nu e singurul, și Olaru e bun, Șut. Au calitate, toată lumea se așteaptă ca ei să înceapă să joace mai bine. Noi ne gândim însă doar la treaba noastră.

Fotbalul e sportul care produce multe opinii. De asta e interesant. La cum jucăm, cred că suntem o echipă bună, puternică, cu talent pur. Suntem fizic și mental bine. Avem lucruri la care putem lucra, sigur”, a spus Zeljko Kopic.

Capitolul la care FCSB e prima și Dinamo ultima

Patru victorii, patru rezultate de egalitate și doar o partidă pierdută (1-2 cu Oțelul) este palmaresul înregistrat de roș-albi în campionatul curent din postura de vizitatori.

17 dintre cele 28 de goluri marcate de dinamoviști în campionatul actual au fost reușite în repriza secundă, interval în care roș-albaștrii au încasat 17 dintre cele 25 de goluri primite.

Pe durata sezonului în curs, FCSB a utilizat cei mai mulți jucători autohtoni - 20, capitol la care Dinamo este ultima, doar 11.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Premierul Rom&acirc;niei anunță că &icirc;n decembrie vom avea &rdquo;foarte probabil&rdquo; o nouă &rdquo;ordonanță trenuleț&rdquo;: &rdquo;Nu putem fugi de asta&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
FK Csikszereda - FC Argeș, LIVE TEXT, ora 17:30. Maeștrii contraatacului caută breșa &icirc;n cea mai &bdquo;bombardată&rdquo; apărare
FK Csikszereda - FC Argeș, LIVE TEXT, ora 17:30. Maeștrii contraatacului caută breșa în cea mai „bombardată” apărare
ULTIMELE STIRI
FK Csikszereda - FC Argeș, LIVE TEXT, ora 17:30. Maeștrii contraatacului caută breșa &icirc;n cea mai &bdquo;bombardată&rdquo; apărare
FK Csikszereda - FC Argeș, LIVE TEXT, ora 17:30. Maeștrii contraatacului caută breșa în cea mai „bombardată” apărare
Mauricio Pochettino, reacție sinceră după ce a văzut că poate &icirc;nt&acirc;lni și Rom&acirc;nia la Cupa Mondială: &rdquo;Cu tot respectul, dar...&rdquo;
Mauricio Pochettino, reacție sinceră după ce a văzut că poate întâlni și România la Cupa Mondială: ”Cu tot respectul, dar...”
Absențe grele pentru FCSB &icirc;n derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară
Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară
Thomas Tuchel a reacționat c&acirc;nd a văzut grupa Angliei de la Mondial
Thomas Tuchel a reacționat când a văzut grupa Angliei de la Mondial
Ungaria, calificare cu emoții &icirc;n sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin
Ungaria, calificare cu emoții în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mircea Rednic revine &icirc;n Superligă!

Mircea Rednic revine în Superligă!

FCSB a dat lovitura: &rdquo;Un transfer foarte bun&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Un transfer foarte bun”

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! Rom&acirc;nia și-a aflat potențialele adversare

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România și-a aflat potențialele adversare

Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă

Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă

Ce surpriză! Unde e așteptat Marko Dugandzic, după ce &icirc;n iarnă a refuzat FCSB

Ce surpriză! Unde e așteptat Marko Dugandzic, după ce în iarnă a refuzat FCSB

Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de păm&acirc;nt cu CFR

Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de pământ cu CFR



Recomandarile redactiei
Absențe grele pentru FCSB &icirc;n derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară
Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară
Răsturnare de situație &icirc;n cazul lui Mircea Rednic
Răsturnare de situație în cazul lui Mircea Rednic
Mauricio Pochettino, reacție sinceră după ce a văzut că poate &icirc;nt&acirc;lni și Rom&acirc;nia la Cupa Mondială: &rdquo;Cu tot respectul, dar...&rdquo;
Mauricio Pochettino, reacție sinceră după ce a văzut că poate întâlni și România la Cupa Mondială: ”Cu tot respectul, dar...”
Americanii au analizat naționala Rom&acirc;niei și au găsit un &rdquo;jucător-cheie&rdquo; de la FCSB!
Americanii au analizat naționala României și au găsit un ”jucător-cheie” de la FCSB!
Thomas Tuchel a reacționat c&acirc;nd a văzut grupa Angliei de la Mondial
Thomas Tuchel a reacționat când a văzut grupa Angliei de la Mondial
Alte subiecte de interes
&bdquo;Nu a &icirc;nsemnat nimic greșeala lui!&rdquo; Mihai Stoica a comentat gafa lui Ștefan T&acirc;rnovanu și l-a dat exemplu pe Tătărușanu&nbsp;
„Nu a însemnat nimic greșeala lui!” Mihai Stoica a comentat gafa lui Ștefan Târnovanu și l-a dat exemplu pe Tătărușanu 
Spun eu, ca să nu mai fie discuții! . Mihai Stoica a dezvăluit cine a făcut schimbările &icirc;n derby-ul cu Dinamo
"Spun eu, ca să nu mai fie discuții!". Mihai Stoica a dezvăluit cine a făcut schimbările în derby-ul cu Dinamo
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Căldură gratis &icirc;n calorifere, trafic rutier &rdquo;ca afară&rdquo; sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

stirileprotv Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Noua strategie de securitate a SUA conţine c&acirc;teva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce &icirc;și dorește pentru lume

stirileprotv Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
(RO) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!