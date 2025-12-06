FCSB - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Să fie derby! Toate detaliile înainte de meciul ”de foc” de pe Arena Națională

Campioana vrea să-și ia revanșa în fața rivalei după meciul din tur, pierdut cu 3-4. Este într-un moment bun, după victoria din ultima etapă, scor 2-1 cu Farul Constanța, care a dus-o pe locul nouă, cu 24 de puncte, mai aproape de zona play-off-ului.



De partea cealaltă, Dinamo este pe locul trei, cu 34 de puncte, și are nevoie de victorie pentru a se apropia de locurile fruntașe. O victorie ar fi foarte importantă pentru echipa lui Zeljko Kopic, având în vedere că, în această etapă, primele două clasate (FC Botoșani și Rapid) se vor întâlni în meciul direct.



Ambele echipe au ”punctat” la capitolul absențe înainte de această partidă. Dacă FCSB nu se poate baza pe David Miculescu, Daniel Bîrligea și Denis Alibec, Dinamo are și ea o listă lungă de indisponibili, începând cu Danny Armstrong și Alexandru Musi.

Zeljko Kopic, despre jucătorii de la FCSB



La conferința de presă premergătoare derby-ului, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a remarcat trei fotbaliști de la campioana en-titre: Florin Tănase, căpitanul Darius Olaru și Adrian Șut.



”Am mai spus în trecut că-mi place Tănase, modul lui de a juca. Nu e singurul, și Olaru e bun, Șut. Au calitate, toată lumea se așteaptă ca ei să înceapă să joace mai bine. Noi ne gândim însă doar la treaba noastră.



Fotbalul e sportul care produce multe opinii. De asta e interesant. La cum jucăm, cred că suntem o echipă bună, puternică, cu talent pur. Suntem fizic și mental bine. Avem lucruri la care putem lucra, sigur”, a spus Zeljko Kopic.



Capitolul la care FCSB e prima și Dinamo ultima



Patru victorii, patru rezultate de egalitate și doar o partidă pierdută (1-2 cu Oțelul) este palmaresul înregistrat de roș-albi în campionatul curent din postura de vizitatori.



17 dintre cele 28 de goluri marcate de dinamoviști în campionatul actual au fost reușite în repriza secundă, interval în care roș-albaștrii au încasat 17 dintre cele 25 de goluri primite.



Pe durata sezonului în curs, FCSB a utilizat cei mai mulți jucători autohtoni - 20, capitol la care Dinamo este ultima, doar 11.

