Final de drum pentru Keșeru la FCSB? Gigi Becali anunță noua strategie

Gigi Becali anunța la finalul anului trecut că intenționează să renunțe în această iarnă la atacantul adus de la Ludogorets, însă faptul că atacantul a fost deja legitimat la două cluburi în acest sezon, dar și problemele medicale acuzate de Ianis Stoica i-au oferit o nouă șansă lui Keșeru.

Final de drum pentru Keșeru la FCSB?

Patronul de la FCSB a părut dezamăgit de prestația lui Keșeru din meciul cu CFR Cluj, iar acum anunță că echipa se va baza din nou pe jucătorii tineri, precum Ianis Stoica.

"Ce vreți să îi fac eu? Care e meseria lui? Să dea goluri! Vreți să dau eu goluri în locul lui? Știa situația de la început. Am spus și eu, dar a spus și Meme că vom încerca să mergem pe mâna tinerilor, dar uitați că a jucat și el din nou titular? Nu e bine nici așa?

Tot eu am ceva cu el? Nu, tată! Dar dacă lui îi convine că am ajuns să ne punem bazam într-un copil de 19 ani, atunci să mergem pe mâna copilor de 19 ani. Nu mă mai intrebați de Keșeru. Eu am și alte treburi, nu să stau să vorbesc de el", a spus Gigi Becali, pentru Prosport.

Revenit la FCSB în toamnă, Keșeru a avut un start excelent, cu patru goluri în primele cinci meciuri, însă ulterior nu s-a mai ridicat la înălțimea așteptărilor și a evoluat tot mai puțin.

Keșeru ar fi atras atenția unor cluburi din Ungaria, însă regulamentele nu îi permit să joace la mai mult de două echipe într-un sezon, astfel că este nevoit să încheie actuala stagiune la FCSB.