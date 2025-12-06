În tentativa României de a ajunge la Mondialul de anul viitor, Dennis Man (27 de ani) e un jucător în care fanii își pun mari speranțe! Pentru că fostul star al FCSB-ului e om de bază, la PSV Eindhoven, într-un campionat de top, în Europa.

Astăzi, Dennis a fost, din nou, titularizat de antrenorul Peter Bosz (62 de ani). În meciul din campiont, Heerenveen – PSV, Man a fost printre cei mai buni oameni ai echipei sale, după primele 45 de minute. Românul a pasat decisiv, pentru reușita semnată de Veerman, de 1-0, în minutul 22.

Iată cifrele lui Dennis Man, în prima repriză a meciului Heerenveen – PSV în care tabela a arătat scorul de 0-2:

*Acuratețea paselor: 80% (16 din 20)

*Atingeri ale balonului: 25

*Atingeri ale balonului în careul advers: 3

*Dribblinguri reușite: 0% (0 din 1)

