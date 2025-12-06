Malcom Edjouma, Vlad Chiricheș, David Kiki și Denis Alibec sunt jucătorii de care FCSB ar urma să se despartă în iarnă, anunță Gigi Becali. Dintre cei patru, doar Edjouma se va afla la final de contract, iar ceilalți trebuie să accepte o reziliere. În caz contrar, ei vor fi lăsați în afara listei LPF.

Denis Alibec, OUT. Gigi Becali: "O să ia și amendă maximă pentru că s-a operat fără să întrebe"



Gigi Becali s-a arătat foarte deranjat de gestul făcut de Denis Alibec în săptămâna jocului cu Steaua Roșie Belgrad. Atacantul ar fi decis de unul singur să se opereze pentru extirparea unui chist, fără să consulte medicul lui FCSB.



"Plecări? Chiricheș, Malcom Edjouma, Kiki, Alibec. Patru îi am. O să vedem. Pleacă care pleacă. Dacă nu pleacă, nu e problemă, dar nu-i băgăm pe listă. Noi vom lua alți 4-5 jucători în locul lor.



Alibec o să ia o amendă pentru că s-a operat fără să întrebe și fără nimic. El face ce vrea. O să vedem care e amenda maximă pe care i-o putem da. El ne-a zis că s-a operat. E debandadă! O să-i dăm 20.000 de euro amendă sau nu știu, să vedem cât e maxim. El trebuia să întrebe doctorul, nu să facă el ce vrea", a spus Gigi Becali, sâmbătă seară, după FCSB - Dinamo 0-0, la Prima Sport.

De la revenirea la FCSB, în vară, Alibec a marcat un singur gol. S-a întâmplat în Cupa României, la partida cu Gloria Bistrița (3-0).

