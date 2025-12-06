Deși "nerazzurrii" au dominat istoric această rivalitate locală din Lombardia, trupa antrenată de Cesc Fabregas vine la Milano cu gândul la prima victorie în acest derby după o pauză de 75 de ani.



Echipa lui Cristi Chivu pare să fi depășit momentul dificil din ultima perioadă. După două înfrângeri consecutive, campioana s-a redresat săptămâna trecută cu un succes la limită împotriva Pisei, grație "dublei" lui Lautaro Martinez, pentru ca miercuri să facă spectacol în Cupa Italiei. Chiar și cu o formulă plină de rezerve, Inter a zdrobit Venezia cu 5-1, o demonstrație de forță înainte de o perioadă infernală care include meciuri decisive în Champions League și Supercupa Italiei.



Inter are nevoie de victorie pentru a rămâne în plasa liderilor, într-un campionat extrem de strâns, unde primele patru clasate – inclusiv Roma, Milan și Napoli – sunt despărțite de un singur punct.



Fabregas și visul european al lui Como



Dacă Inter are istoria de partea ei, câștigând ultimele 13 meciuri directe pe teren propriu începând cu 1950, prezentul aparține oaspeților. Como traversează cel mai bun start de sezon din istoria sa în Serie A, acumulând 24 de puncte în primele 13 etape.



Echipa lui Fabregas nu a mai cunoscut gustul înfrângerii din luna august. Seria fantastică de 12 meciuri fără eșec, consolidată de victoria recentă cu 2-0 în fața lui Sassuolo, i-a adus pe "Lariani" la doar trei puncte de locurile de Champions League. Jocul de posesie implementat de tehnicianul spaniol, cu o medie de peste 60%, este similar cu cel al adversarilor de sâmbătă, ceea ce anunță un duel tactic spectaculos.



Unul dintre atuurile principale ale oaspeților este tânărul Nico Paz. Playmaker-ul a reușit deja cinci goluri și cinci pase decisive în acest sezon și se pregătește pentru apariția cu numărul 50 în tricoul lui Como.



Pentru confruntarea de sâmbătă, Chivu va reveni la formula de bază, după rotația masivă din Cupă. Titulari indiscutabili precum Barella, Calhanoglu și Sommer vor reintra în primul "11", în timp ce dilema principală rămâne partenerul din atac al lui Lautaro Martinez, având în vedere forma bună arătată de Thuram, Esposito și Bonny. De cealaltă parte, Fabregas nu se va putea baza pe Sergi Roberto și Edoardo Goldaniga, dar îl recuperează pe Ivan Smolcic după suspendare.



Echipe probabile:

